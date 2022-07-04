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    TÜİK, haziran ayı enflasyonunu açıkladı

    TÜİK, haziran ayı enflasyonunu açıkladı

    TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini paylaştı. Haziran ayı enflasyonu yıllık yüzde 78,62 aylık 4,95 olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 10:14
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    Tüm hesaplamaların odağında olan haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşıldı.

    TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı naziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

    enflasyon


    Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda

    Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu.

    Yıllık en yüksek artış yüzde 123,37 ile ulaştırmada yaşandı

    Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.

    Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

    Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu.

    Haziran ayında ulaştırma yüzde 10,59 ile en fazla artış gösteren grup oldu
    Buna karşılık, 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

    TÜİK, haziran ayı enflasyonunu açıkladı #2

    Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 64,42, aylık yüzde 4,20 arttı

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,20, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 32,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,42 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,59 artış gerçekleşti.


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