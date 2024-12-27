TÜİK: Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor

DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Yükseköğretim mezunu bir erkek yükseköğretim mezunu bir kadına kıyasla yüzde 17,9 daha fazla kazanca sahip. Lise mezunlarında erkekler kadınlara göre yüzde 20 daha fazla kazanç elde ediyor." açıklaması yaptı.

Aytaç, cinsiyete göre 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun istihdam oranının 2014 yılında kadınlar için yüzde 26,3 iken, 2023'te yüzde 31,3 olduğunu, erkeklerde yüzde 64,6'dan yüzde 65,7'ye yükseldiğini, kadınlarda istihdam oranının erkeklere göre aynı zaman diliminde daha hızlı arttığını söyledi.

Aytaç, kadınların iş gücüne katılım oranının yükseköğretim mezunlarında yüzde 68,9'a çıktığını, eğitim seviyesi yükseldikçe, yine, iş gücüne katılma oranının da aynı seviyede, oranda doğru ilişkili olarak arttığını kaydetti.

"YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU ERKEK YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNU BİR KADINA GÖRE YÜZDE 17,9 FAZLA KAZANIYOR"

Aytaç, kazanç ve ücret farkıyla ilgili verileri de paylaşarak, "Yükseköğretim mezunu bir erkek yükseköğretim mezunu bir kadına kıyasla yüzde 17,9 daha fazla kazanca sahip. Lise mezunlarında erkekler kadınlara göre yüzde 20 daha fazla kazanç elde ediyorlar. Her eğitim durumunda erkekler kadınlara göre daha fazla kazanç elde ediyorlar ve daha fazla ücret veya maaş alıyorlar." dedi.

"DAHA FAZLA TECRÜBELİ ERKEK VAR"

TÜİK Başkan Yardımcısı Furkan Metin, "Kazancı etkileyen çok sayıda bağımsız değişken var. Mesela, tecrübe bunlardan bir tanesi. Kadınlarımız özellikle son 15-20 yılda istihdam piyasasına daha fazla katıldıkları için birçok sektörde çok daha fazla tecrübeli erkek var. Bu veriler Türkiye'deki bütün SGK'lılar yani ücretli çalışanların tamamının verisi; bir anket verisi değil, bütün Türkiye'nin resmidir bu. Ama burada tecrübeden tutun, hani birçok farklı kriter var. İşin niteliğini ölçmek de tabii birebir bizim açımızdan çok mümkün değil" dedi.

'ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR DAHA AZ KALIYOR'

Aytaç, kadın ve erkeğin çalışma hayatında kalma süreleriyle ilgili verileri de paylaşarak, "2013 yılında kadınlar için çalışma hayatında kalma süresi 16,7 yılken, 2023 yılında 20,2 yıla çıkmış durumda. Erkekler daha uzun süre kalıyor, kadınlar daha az süre kalıyor. Tabii, bunun birçok etkeni var; çocuk sahibi olma veya evlendikten sonra iş hayatının dışında kalma gibi unsurlar bunlardan bir tanesi." diye konuştu.

KADIN PROFESÖR SAYISI ARTTI

Aytaç, tarafından kadın profesör oranının 2000'li yılların başında, 2000-2001 döneminde yüzde 24,8 iken bugünlerde bu oranın yüzde 34,6'ya kadar çıktığı da belirtildi.