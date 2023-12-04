TÜİK Kasım 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK verilerine göre enflasyon, kasımda beklentilerin altında gerçekleşerek yıllık yüzde 61,98, aylık yüzde 3,28 arttı.

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Türkiye’de fiyatlamaların ve maaş zam oranlarının odağında olan kasım enflasyon verisi belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak gerçekleşti.

Enflasyon en son ekimde aylık yüzde 3,43 ve yıllık ise yüzde 61,36 olmuştu.

Ekim ayı enflasyon beklentisi

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre enflasyonun kasımda aylık yüzde 3,68 artarak yıllık yüzde 62,61'e çıkması bekleniyordu.

Yıllık en az artış gösteren ana grup yüzde 37,54 ile konut oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 37,54 ile konut oldu.

Yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup lokanta ve oteller

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,86 ile lokanta ve oteller oldu.

Aylık en az artış gösteren ana grup giyim ve ayakkabı

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde-0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Aylık artışın en yüksek olduğu ana grup konut oldu

Buna karşılık 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11,17 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

Fiyat değişimleri

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 67,27, aylık yüzde 2,53 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,53, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,56 olarak gerçekleşti.

Enflasyon hedefleri

Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele konusunda aldığı kararlar doğrultusunda adımlar atıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunda, enflasyon tahmini 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yılı için yüzde 36 ve 2025 yıl sonu için ise yüzde 14 olarak açıklandı. Türkiye’nin nihai enflasyon hedefi ise yüzde 5 olarak belirlendi.