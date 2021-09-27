TÜİK katı yakıtlar, temmuz 2021 istatistiklerini açıkladı.

Linyit üretimi temmuz ayında 5 milyon 478 bin 675 ton, taşkömürü üretimi ise 77 bin 811 ton olarak gerçekleşti.

İklim krizini ile mücadele etmekte fosil yakıtların üretiminin azalması gündemde iken Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) bir açılım geldi.

Linyit satılabilir üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 16,1 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ AZALDI

Taşkömürü üretimi Temmuz ayında 77 bin 811 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 22,9, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 28,3 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi Temmuz ayında 393 bin 233 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 5,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI TEMMUZ AYINDA 2 MİLYON 775 BİN 694 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü ithalatı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36,4 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 71,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 211,1 arttı.

TEMMUZ AYINDA ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE YAŞANDI

Üretimin teslimatları karşılama oranı Temmuz ayında yüzde 94,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 82,8 iken taşkömüründe yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Temmuz ayında taşkömürü teslimatının yüzde 54,5'i termik santrallere, yüzde18,5'i kok tesislerine, yüzde 15,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,5'i termik santrallere ve yüzde 8,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,7 ile demir-çelik sanayine yapıldı.