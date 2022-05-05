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    TÜİK, nisan ayı yurt içi üretici fiyat endekslerini açıkladı

    Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 121,82, aylık yüzde 7,67 arttı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 11:07
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    TÜİK, nisan ayı yurt içi üretici fiyat endekslerini açıkladı

    TÜİK, Nisan ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) endekslerini açıklandı.

    Yİ-ÜFE 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,67, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 39,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,03 artış gösterdi.

    Yi-EFE

    Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 112,08 arttı

    Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 125,88, imalatta yüzde 112,08, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 247,50 ve su temininde yüzde 63,17 artış olarak gerçekleşti.

    Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 122,65, dayanıklı tüketim malında yüzde 81,33, dayanıksız tüketim malında yüzde 96,37, enerjide yüzde 229,68 ve sermaye malında yüzde 77,40 artış olarak gerçekleşti.

    TÜİK, nisan ayı yurt içi üretici fiyat endekslerini açıkladı #2


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