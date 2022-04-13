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    TÜİK şubat ayı dış ticaret endekslerini yayınladı

    TÜİK'in verilerine göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 9,5 artış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 10:25
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    TÜİK şubat ayı dış ticaret endekslerini yayınladı

    Türkiye İstatistik Kurumu'na göre (TÜİK) ihracat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı.

    Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,7, yakıtlarda yüzde 54,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,7 yükseldi.

    İhracat miktar endeksi yüzde 14,5 artış gösterdi

    İhracat miktar endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 24,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2 artarken, yakıtlarda yüzde 7,5 azaldı.

    TÜİK şubat ayı dış ticaret endekslerini yayınladı #1

    İthalat birim değer endeksi yüzde 36,5 yükseldi

    İthalat birim değer endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,8, yakıtlarda yüzde 177,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,7 artış olarak kayıtlara geçti.

    İthalat miktar endeksi yüzde 5,9 arttı

    İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7, yakıtlarda yüzde 1,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12 arttış gösterdi.

    TÜİK şubat ayı dış ticaret endekslerini yayınladı #2

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 azaldı

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ocak ayında 152,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,5 azalarak, 2022 Şubat ayında 150,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Şubat ayında 124,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 14,5 artarak, 2022 Şubat ayında 143,1 oldu.
    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1 azaldı.

    TÜİK şubat ayı dış ticaret endekslerini yayınladı #3

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Ocak ayında 116,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1 azalarak, 2022 Şubat ayında 115,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Şubat ayında 101,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,9 artarak, 2022 Şubat ayında 107,8 oldu.
    Dış ticaret haddi 2022 yılı Şubat ayında 76,3 olarak gerçekleşti
    İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Şubat ayında 95,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 18,8 puan azalarak, 2022 yılı Şubat ayında 76,3 oldu.


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