Petrol
99.71
-0.83%
Euro
18.2912
0.23%
Dolar
17.9564
0.06%
Altın
1.02
0.48%
Borsa
2672
0.93%
Bitcoin
416.422
0.85%
BTXN Coin
9.12
-3.69%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C
    TÜİK, temmuz ayı enflasyonunu açıkladı

    TÜİK, temmuz ayı enflasyonunu açıkladı

    TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre, temmuz ayı enflasyonu yıllık yüzde 79,60, aylık yüzde 2,37 olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı.

    Merakla beklenen enflasyon oranı aylık ve yıllık olarak yükselirken, gelen veriler beklentilerin altında gerçekleşti.

    TÜFE, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

    Yıllık en fazla ulaştırma fiyatları artış gösterdi

    Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu.

    Aylık en fazla sağlık harcamaları arttı

    Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu.

    enflasyon2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

    enflasyon

    Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 68,46, aylık yüzde 3,49 oldu
    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,81 olarak gerçekleşti.

    enflasyon

    enflasyon


    İlginizi Çekebilir

    Zülfü Livaneli'nin Kaplanın Sırtında romanı, Türkiye'nin bir dönemine ışık tutuyor
    Kitap

    Zülfü Livaneli'nin Kaplanın Sırtında romanı, Türkiye'nin bir dönemine ışık tutuyor

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Sinem Kobal son haliyle büyüledi! 'En fit anne'
    Medya

    Sinem Kobal son haliyle büyüledi! 'En fit anne'

    Görüş Bildir