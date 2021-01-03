TÜİK yarın yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak

Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni yılda zam oranı, yarın TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına göre belirlenecek.

Milyonlarca memur ve emekli yarın saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını bekliyor.

Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte temmuz ayından bu yana 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek ve memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı da belli olacak.

Memur ve memur emeklisi Temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 5.75 olarak gerçekleşen enflasyon nedeniyle yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı almıştı.

TOPLU SÖZLEŞMENİN ÜZERİNE ENFLASYON FARKI ZAMMI

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı da ocak ayında maaşa yansıtılacak.



Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, Temmuz-Kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Dolayısıyla memurların şimdiden Ocak ayında yüzde 3'lük bir enflasyon farkı alma imkanı doğdu. Yarın açıklanacak aylık enflasyon oranı bu oranın üzerine eklenerek memur ve memur emeklilerinin ikinci altı aya yönelik enflasyon zammı oranı belli olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ENFLASYON KADAR ZAM ALACAK

Öte yandan maaş zamları enflasyona göre belirlenen SSK ve Bağ-Kur emeklisi de Temmuz ayında Ocak - Haziran enflasyonuna göre yüzde 5,75 zamma hak kazanmıştı.

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak.