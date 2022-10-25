TÜİK'ten turizm verileri için yeni bir çalışma geliyor

TÜİK'ten turizm verileri için yeni bir çalışma geliyor

TÜİK, bugün turizm verileri ile ilgili yeni bir değerlendirmenin yapılacağımı ve ilkinin de 27 Ekim'de paylaşılacağını aktardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), turizm istatistiklerinde yöntem değişikliği ve revizyon yapıldığını bildirdi. Yeni veri kaynakları kullanılarak kaynaklar revize edildi. Daha sağlıklı verilerin alınmasa yönelik kurumlar bir arada çalıştı.

Turizm gelirleri "Çıkış Yapan Ziyaretçiler Araştırması" üzerinden hesaplanırdı

TÜİK, internet sitesinde yer alan açıklamada, turizm istatistikleri kapsamında hesaplanan turizm gelirlerinin 2001 yılından bu yana TÜİK tarafından "Çıkış Yapan Ziyaretçiler Araştırması" yoluyla derlenen bilgilerle tahmin edildiği anımsatıldı.

"Turizm istatistiklerinin kalitesinin artırılması ihtiyacı doğdu"

Açıklamada, son yıllarda eğitim ve sağlık turizmi alanında yaşanan gelişmeler ve özellikle koronavirüs salgınıyla birlikte anketin cevaplanması konusunda yaşanan zorlukların artmasına bağlı olarak Çıkış Yapan Ziyaretçiler Araştırması'nın veri kalitesinde gözlemlenen yıpranmalar nedeniyle ilave veri kaynakları kullanılarak turizm istatistiklerinin kalitesinin artırılması ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

Kurumlar çalışma yürüttü

Açıklamada bu doğrultuda, turizm istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik olarak TÜİK, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezinin iş birliğiyle çalışmalar gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yeni veriler 27 Ekim 2022 tarihinde saat 10.00'da

Mevcut "Çıkış Yapan Ziyaretçiler Araştırması" çalışmasına ilave olarak sisteme eklenen yeni veri kaynakları kullanılarak revize edilen istatistiklerin, 27 Ekim 2022 tarihinde saat 10.00'da 'Turizm İstatistikleri 2022 Yılı 3. Çeyrek Haber Bülteni' ile birlikte yayımlanacağı belirtildi.