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- Tüketici güven endeksi 80,1 değerinde aynı kaldı
Tüketici güven endeksi 80,1 değerinde aynı kaldı
- AA & Ensonhaber
- 21.12.2020 - 10:03
- Güncelleme : 21.12.2020 - 10:29
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Aralık tüketici güven endeksi verilerini paylaştı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralık ayında aynı düzeyde kalarak 80,1 değerini aldı.
HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 66,1
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasım ayında 66,6 iken, aralık ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 66,1 oldu.
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,9
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi kasım ayında 79 iken, aralık ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 78,9 oldu.
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 82,9
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi kasım ayında 78,7 iken, aralık ayında yüzde 5,2 oranında artarak 82,9 oldu.
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 92,6
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi kasım ayında 96,2 iken, Aralık ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 92,6 oldu.