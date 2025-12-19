Tüketici güven endeksi 83,5 oldu

- TÜİK, aralık ayı tüketici güven endeksinin yüzde 1,8 azalışla 83,5 olduğunu açıkladı.
- Kasım ayında endeks 85 olarak kaydedilmişti.
- Endeks, TÜİK ve TCMB'nin yaptığı tüketici eğilim anketi sonuçlarına dayanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasım ayında 85 iken aralık ayında yüzde 1,8 oranında azaldı.
GÜVEN ENDEKSİ: YÜZDE 85
Tüketici güven endeksi, kasım ayında 85 olarak kayıtlara geçti.
