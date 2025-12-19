Abone ol: Google News

Tüketici güven endeksi 83,5 oldu

TÜİK'in açıkladığı tüketici güven endeksi, kasım ayında 85 iken aralık ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5'e geriledi.

Yayınlama Tarihi: 19.12.2025 10:02
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasım ayında 85 iken aralık ayında yüzde 1,8 oranında azaldı.

