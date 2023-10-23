Tüketici güven endeksi ekimde 74,6'ya yükseldi Ekim ayı tüketici güven endeksi ekim ayında da yükselişini sürdürerek, yüzde 4,4 oranında artış yaşadı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylül ayında 71,5 iken ekim ayında yüzde 4,4 oranında artarak 74,6 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 56,2’den 59,7’ye çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 68,9’dan 72,6’ya yükseldi.

Ekonomik durum beklentisi

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 68’den 72,9’a çıktı.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesi

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 92,7’den 93,2’ye yükseldi.