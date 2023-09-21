Tüketici güven endeksi eylülde arttı! Yüzde 71,5 oldu Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tüketici güven endeksini paylaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustos ayında 68 iken eylül ayında yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu, yıllık yüzde 56,2 aylık ise 0,1 oranında arttı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yıllık yüzde 68,9, aylık ise 8,1 oranında yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yıllık yüzde 68,0, aylık ise 7,8 oranında arttı.

Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinde artış yaşandı

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yıllık yüzde 92,7 aylık ise 4,2 oranında artış gösterdi.