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    Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi arttı

    Cumhurbaşkanı kararına göre, tüketici kredilerinde BSMV'de artırıma gidilerek, yüzde 10'a yükseltildi.
    • 11.06.2022 - 10:29
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    Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi arttı

    Ekonomi yöneticileri dolarizasyona karşı üst üste adımlar atmanın yanı sıra son dönemde bankacılık uygulamaları ile ilgili yeni kararlar da alınıyor.

    Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10

    Tüketici kredisi işlemlerinde alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    AA'nın haberine göre, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden yüzde 10 BSMV alınacak. Söz konusu oran, yüzde 5 olarak uygulanıyordu.

    Karar, bugün yürürlükte

    Karar, bugünden itibaren kullanılacak tüketici kredilerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

    Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi arttı #1


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