Tüketici şimdi de 'gramaj oyunu' ile karşı karşıya

Pandemi sürecinde ürünlerin fahiş fiyat artışları gündeme geliyordu. Şimdi de fiyatı artmayan bazı ürünlerin gramajlarının düştüğü şikayet konusu oldu.

Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, pandemi sürecinde fahiş fiyat artışının ardından şimdi de çoğu ürünün gramajının düşürülmesi ile ilgili “Bu bir suçtur ve şikayet edilmelidir." dedi.

Koronavirüs sürecinde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında bazı satıcılar, elindeki ürünleri fahiş fiyatlara satmaya başladı. Tüketicilerin şikayetleri üzerine olaya müdahale eden Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı incelemeler sonucu bazı işletmelere ceza kesildi.

“FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINI TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNE VE ZABITAYA BİLDİRMELİ”

Gündüz, “Pandemi sürecinde bazı ürünlerin fiyatlarının çok artması ve stok yapılması en çok gelen şikayetlerden biriydi. Bakanlığımız şikayetler üzerine bununla ilgili önlem alarak önüne geçmiştir. Tüketici fahiş fiyat artışlarını Ticaret İl Müdürlüklerine ve zabıtaya bildirmeli." şeklinde bilgi verdi.

“SON OYUN, GRAMAJ EKSİKLİĞİ”

Tüketicilerin fahiş şekilde fiyatı yükselen ürünleri fotoğraflayıp şikayette bulunması gerektiğini belirten Gündüz, “Son oynanan oyun ise gramaj eksikliği. Tüketici aldığı paketlerin eksildiğini görüyor. Ürünlerin fiyatları aynı, ancak gramajı düşük. Bu da bir suçtur ve şikayet edilmelidir. Satış yapan iş sahipleri ise stok yapmadıklarını, ürünlerin zaten stoklarında olduğunu söylüyor. Bakanlığın bu konudaki yönetmeliğe göre deponuzdaki ürünlerin 5 yıl içerisindeki hareketi neyse bugün de aynı hareketin olması lazım. Tüketiciler simsarların bu oyunlarına gelmesin." diye konuştu.