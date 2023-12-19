Tüketici temsilcilerine göre, 65 yaş üstü toplu ulaşımı kimliğiyle ücretsiz kullanabilir Antalya'da yaşanan bir olay sonrasında alınan karara dayanarak vatandaşın belediyelerin zorunlu kıldığı ücretsiz seyahat kartını çıkartmak zorunda olmadığı görüşü dile getirildi.

DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aldığı kararla birlikte 65 yaş üstü kişinin toplu taşımayı ücretsiz kullanım hakkı doğdu.

65 yaş üstü toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanırken, uygulamada yaşanan aksaklıklar nedeni ile devreye giren Hakem Kurulu, bu ayrıcalıktan yararlanmak için kimliğin yeterli olduğu görüşünde.

Tüketiciler Birliği yetkilileri, 65 yaş üstü kişilerin, kendilerine tanınan ücretsiz toplu ulaşım hakkı için ayrıca kimlik çıkarma zorunluluğu olmadığını belirterek, şu bilgiyi verdi:

Vatandaş, belediyelerin zorunlu kıldığı ücretsiz seyahat kartını çıkartmak zorunda değil. Kimlik yeterli.

65 yaş üstü vatandaş ceza alınca Hakem Heyeti devreye girdi

Bursa'da yaşayan Nejdet Bekiroğlu (67), emekli arkadaşıyla toplu taşım aracına bindi. Bekiroğlu, önce kendisi, ardından arkadaşı için ücretsiz ulaşım kartını validatöre (otobüslerde kart okutulan cihaz) okuttu.

Otobüs şoförünün "Aynı kartı iki kişi için kullanamazsınız" uyarısının ardından Nejdet Bekiroğlu'na, otobüs biniş ücretinin 100 katı 650 lira ceza yazıldı.

Bekiroğlu, durumu tüketici hakem heyetine bildirdi. Hakem heyeti, hem cezanın hem de 65 yaş üstü vatandaştan ücret alınmasını yersiz ve kanuna aykırı buldu.

Toplu taşımayı ücretsiz kullanım hakkı

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, örnek olaydan yola çıkarken 65 yaş üstü kişinin toplu taşımayı ücretsiz kullanım hakkı olduğunu söyledi.

"65 yaş kimliğiyle ücretsiz seyahat edebililir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aldığı karar sonrası Meclis'ten geçen ve kanun haline gelen uygulamayla vatandaşın 65 yaşında olduğunu gösteren kimliğiyle ücretsiz seyahat edebileceğini belirten Gündüz, şöyle konuştu.

Vatandaş belediyelerin zorunlu kıldığı ücretsiz seyahat kartını çıkartmak zorunda değil. Kimlik yeterli. Belediyeler para kazanmak için kart çıkarttırıyor. Bu hukuk dışıdır. Belediye meclisinin aldığı idari bir karardır bu. Ancak idari kararlar kanunları bağlamaz. 2014 yılında bakanlık karar aldı ve toplu taşıma araçlarına binerken kimlik göstermelerinin yeterli olduğunu açıkladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)