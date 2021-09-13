Tüketici ürünlerine yönelik denetimler kesintisiz sürüyor

Son yıllarda üst üste fahiş fiyat artışı, etiket fiyatlarının kasada farklı çıkması, güvensiz gıda ve tüketim maddeleri gibi kriterler üzerinden şikayetler, tüketici ürünlerine denetimi yoğunlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı, yılın ocak-ağustos döneminde, deterjan, hava aromatize edici ürün, tekstil, ayakkabı, havuz suyu kimyasalları, mobilya ve oyuncak sektöründe faaliyet gösteren 1.877 firmanın 2 bin 152 parti ürününü denetime tabi tutarak 1 milyon 73 bin 156 lira idari para cezası verdi.

ÜLKE ÇAPINDA 1.877 FİRMA DENETİME TABİ TUTULDU

Ticaret Bakanlığı, çeşitli ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürüttüğü bu kapsamda 2021'de Ağustos itibarıyla deterjan, hava aromatize edici ürün, tekstil, ayakkabı, havuz suyu kimyasalları, mobilya ve oyuncak sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ithalatçılara yönelik ülke çapında 1.877 firmanın 2 bin 152 parti (3 milyon 942 bin 186 adet) ürünü denetledi.

Güvensizliği tespit edilen ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına 20 bin lira ila 500 bin lira idari para cezası uygulanırken bu kapsamda 2021 yılında 1 milyon 73 bin 156 lira idari para cezası verildi.

"GÜVENSİZ ÜRÜNE SIFIR TOLERANS" İLKESİ HAKİM

Hassas tüketici grubu olarak değerlendirilen çocuklara yönelik ürün denetimleri, "Güvensiz ürüne sıfır tolerans" ilkesiyle sürdürülüyor. Bakanlık, söz konusu sektörlere yönelik rehberlik faaliyeti de yürütüyor.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER KAMUOYUNA DUYURULUYOR

Güvensiz ürünlere ilişkin bilgi ise Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden (GÜBİS) kamuoyuyla paylaşılıyor.

Türkiye'de 9 farklı bakanlık ve kamu kurumu tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucu güvensizliği tespit edilen ürünlerin tüketicilere tek bir platformdan aktarılması amacıyla hazırlanan ve 2018 yılında devreye alınan GÜBİS, bugüne kadar 2 milyonu aşkın tüketici tarafından ziyaret edildi. Sisteme www.guvensizurun.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.