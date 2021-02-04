Tüketiciler fahiş fiyat artışlarından ilgilileri haberdar etmekle yükümlü

Gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin alınan idari tedbirler kurumların yükümlülüklerine işaret ederken, tüketicilerin de bu kapsamda hakları ve yapmakla yükümlü oldukları görevleri var.

Gıda artışına ilişkin denetimleri tüketici hakları çerçevesinde değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Gündoğdu, ekonomik çıkarlarının korunmasını isteyen tüketicilerin, kendilerine düşeni yapmak zorunda olduğuna dikkati çekti.

EKONOMİK ÇIKARLARINI KORUMA HAKKI

Tüketicilerin fahiş fiyat artışlarından ilgilileri haberdar etmeleri gerektiğine dikkat çeken Gündoğdu, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin tedbirlerin, tüketicinin ‘temel ihtiyaçların karşılanması hakkı’ ve ‘ekonomik çıkarlarını koruma hakkını’ korumayı amaçladığını belirtti.

"TÜKETİCİ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Doç. Dr. Gündoğdu, izlenmesi gereken hukuki yolu şöyle özetledi:

“Ekonomik çıkarlarının korunmasını isteyen tüketici, kendisine düşeni yapmak zorunda. Burada izlenecek yol, ürünlerdeki fahiş fiyat artışını Ticaret Bakanlığının ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ya da Haksız Fiyat Şikayet Uygulaması üzerinden ilgili mercilere iletmek. Uygulama ücretsiz, yapılacak bildirimlerde işletme adının belirtilmesi ve fiyatının fahiş oranda arttığı düşünülen ürünün fotoğrafının bildirime eklenmesi yeterli. İhbarlarda ispat yükümlülükleri de bulunmuyor. Ne kadar çok tüketici bu yola başvurursa, bildirimlerin etkisi o kadar büyük olacak, tüketiciler ekonomik menfaatlerine daha hızlı kavuşacaklardır.”





"TÜKETİCİLER HAK ARAMIYOR"

Gündoğdu, çalışmaların amacına ulaşmasında tüketicilerin rolünü şöyle özetledi:

“Tüketicilerin birçoğu, masraflı olacağı ve çok zaman alacağı, kısacası değmeyeceği düşüncesiyle hak arama yoluna başvurmuyor. Halbuki haklarını aramak sadece kendileri bakımından sonuç doğurmayacak, alışveriş güvenliği seviyesini de artıracaktır. Bu açıdan tüketici haklarına başvurunun kamusal menfaati sağlamaya da etkisi var.”

DİJİTAL ALIŞVERİŞLERDE TÜKETİCİ HAKLARI

Geleneksel alışveriş yöntemlerine bağlılığın azalması ve tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle bilinçli tüketici ölçütlerinin farklılaştığını ve bu dönemde tüketicilerin mesafeli sözleşmelerle ilgili bilinçlendirilme ihtiyacının ön plana çıkacağına dikkati çeken Doç. Dr. Gündoğdu, mesafeli satış sözleşmeleri hakkında ise şunları söyledi:

“Bu sözleşmelerde tüketiciler için ön bilgilendirme ve satıcıların edimlerini belirli bir süre içinde yerine getirme zorunluluğu ve 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü iade etme gibi ilave bazı avantajlar söz konusu. Bunun yanında dijital çağda tüketicilerin satın aldıkları dijital ürün ve hizmetler bakımından ne kadar bilinçli oldukları da önemli. Bu ürün ve hizmetlere ilişkin henüz ülkemizde özel bir düzenleme bulunmuyor. AB ise 2019’da dijital içerik ve dijital hizmetlere ilişkin sözleşmelerle ilgili daha geniş koruma sağlayan 2 direktifi art arda yürürlüğe koydu. Hali hazırda bu ürünlerle ilgili mevcut hükümler kapsamında korunmaya çalışılan tüketicilerimizin, yakında daha kapsamlı bir korumaya kavuşacağını düşünüyorum.”