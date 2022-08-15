Tüketiciler Konfederasyonu, zincir marketleri fiyat indirmeye çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tarım kredi kooperatiflerinin marketlerinde uygulanacak indirimler bugünden itibaren uygulamaya geçti. Tüketici Konfederasyonu da fiyatları inceledi.

Bugünden itibaren Tarım Kredi'ye ait Kooperatif Marketler'de 30 temel gıda ürününde indirim uygulandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği indirimlerin diğer marketlere de yansıması bekleniyor.

"Fiyatlar cumartesinden bu yana düşmüş"

Piyasalara yeniden şekil verecek bu önemli gelişmeyi sahada inceyen Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, indirimlerin gerçekleştiğini söyleyerek gözlemlerini şöyle aktardı:

"Ben cumartesi günü bu markete geldim. Bazı ürünlerin fiyatları diğer zincir marketlerin indirimli satış fiyatlarıyla benziyordu. Örneğin pilavlık bulguru, bir özel zincir markette 14,50'den gördüm. Burada 14,25'ti. En ucuzu o pilavlık bulgurun, özel sektörde 'private label' dediğimiz özel imalat. Bugün 13,90'a düşmüş. Cumartesi günü baktığımda domates 9,90'dı bugün 7,90'a inmiş. Patlıcan 11,50'den 9,60'a, kabak 9,75'ten 7,90'a, salatalık 8,90'dan 7,90'a, limon 22,90'dan 17,90'a, yüzde 20 civarında indirim yapılmış."





"Toplu alım yapılmamalıydı"

Ağaoğlu, vatandaşlara toplu alımdan kaçınma uyarısında bulunarak, "Genel olarak ortalama yüzde 13-15 bandında bir indirim görüyoruz burada. Ama sıvı yağ, en çok tükettiğimiz beş litrelik ayçiçek yağı 163 lirayken, 147 liraya düşmüş ve maalesef reyonlarda kalmadı. Sabah erken saatlerde, mağaza açılmadan kuyruk olan vatandaşlar hiç istemediğimiz, yapmamaları gereken şeyi yaptılar. O yapmamaları gereken şey toplu alım. Toplu aldılar. Ucuz buldular. Ama vatandaşlar arz talep dengesini kendi aleyhlerine olacak şekilde zorladılar.





Fiyatlar daha da düşecek

Vatandaşlara sesleniyorum; bu fiyatlar daha da düşecek, indirim yapılan ürün çeşitleri daha da artacak. Bu nedenle fazla almasınlar azar azar alsınlar. İhtiyaçlarından fazla almaları piyasada fiyatların yükselmesine yol açabilir." ifadelerini kullandı.



Diğer zincir marketler de Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını referans alsın

AA'nın haberine göre, Üsküdar Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatif Market'i inceleyen Ağaoğlu, açıklamasının ardından Tarım Kredi'ye ait Kooperatif Marketler'de 30 temel gıda ürününde yapılan indirimlere ilişkin, "Diğer zincir marketler de kendilerine Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fiyatlarını referans alsın." dedi.