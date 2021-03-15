Tüketicileri mağdur eden 495 firmaya 15.5 milyon lira ceza

Tüketicileri mağdur eden 495 firmaya 15.5 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığınca piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında denetlenen ürün sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre 4,5 katına çıkarak 10 milyon 960 bine ulaştı.

Ticaret Bakanlığına bağlı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca, 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira ceza uygulandı.

15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası dolayısıyla Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından tüketicinin korunması alanındaki yeni yöntem ve yaklaşımlar takip edilirken geçen yıl da gerekli yasal düzenleme ve uygulamalar "Bilinçli Tüketici, Basiretli Tacir" prensibiyle hayata geçirildi.

TÜKETİCİYE ARZ EDİLEN ÜRÜNLER DENETLENDİ

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında tekstil, ayakkabı, kırtasiye, mobilya, çocuk bakım ürünleri, oyuncak, deterjan gibi doğrudan tüketiciye arz edilen ürünlere yönelik denetimler yoğunlaştırıldı.

BAKANLIK GEÇEN YILIN 4,5 KATI DENETİM YAPTI

Bakanlığın sorumluluğunda olan ürünlerle ilgili 2020'de denetlenen ürün sayısı, önceki yıla göre 4,5 katına çıktı. Geçen yıl piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında 1.242 firmanın 10 milyon 960 bin 278 adet ürününe yönelik denetim gerçekleştirildi.

GÜVENSİZ ÜRÜN BİLGİ SİSTEMİ 1.5 MİLYON KİŞİYİ BİLGİLENDİRDİ

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS), 2020 yılında etkin bir bilgilendirme mekanizması olarak kullanılmaya devam edildi. Sistem bugüne kadar 1 milyon 500 binden fazla görüntülendi.

HEM TÜKETİCİLER HEM DE BAKANLIK FIRSATÇILARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Bakanlık bünyesindeki “Alo 175 Tüketici Danışma Hattı” tüketicilerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili çözüm yollarını öğrenebilecekleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgi alabilecekleri bir çağrı merkezi uygulaması olarak faaliyetini sürdürürken, bu kapsamda 2020 yılında 442 bin 844 çağrı cevaplandı.

Tüketici hakem heyetleri 2020 yılında 861 milyon lira tutarındaki 521 bin 533 başvuruyu karara bağladı. Bunların yüzde 59’u tüketicilerin lehine neticelendi.

FAHİŞ FİYATA 15.5 MİLYON LİRA CEZA

Fahiş fiyat uygulayanlara yönelik de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca, 2020 yılında 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı.

"ALDATICI REKLAMLARA" KESİLEN PARA CEZALARI YÜZDE 65 ARTTI

Tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklamlar vasıtasıyla zedelenmesini engellemek adına Reklam Kurulunca değerlendirmeler yapıldı. Reklam Kurulu tarafından 2019 yılında yasal düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilen reklamlar hakkında toplam 18 milyon 300 bin lira idari para cezası uygulanırken, söz konusu cezalar 2020'de yüzde 65 artarak 30 milyon 144 bin 509 liraya yükseldi.

Söz konusu para cezasının içerisinde ilk sırayı 11 milyon 866 bin 681 lira ile haksız ticari uygulamalar sektörü aldı. Bunu sırasıyla 4 milyon 140 bin 968 lira ile kozmetik ve temizlik ürünleri sektörü ve 3 milyon 719 bin 898 lira ile sağlık sektörü takip etti.

TÜKETİCİLERİN BİLİNÇLENMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER

Ayrıca, 7 Mayıs 2018-6 Mart 2021 tarihleri arasında 1 milyon 800 bin euroluk Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi adlı Teknik Destek Projesi yürütüldü.

Proje kapsamında tüketici hakem heyetleri ve çocuklara yönelik üretilen animasyon ve ayrıca mesafeli satışlar, abonelik, ayıplı mal, paket tur ve reklam konuları hakkında 7 kamu spotu, tüketicinin korunması temalı 10 bölümlük TV programı, 15 bin poster, 50 bin broşür, 30 bin kitapçık ile tüketicilerin bilinçlenmesine yönelik faaliyetler yürütüldü.