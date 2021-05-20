Tüketicilerin birbirinden ilginç şikayetleri

Şikayet platformlarına tüketicilerden gelen mesajlar, ürün ve markaların uygulamalarından duyulan memnuniyetsizliği dile getirirken, kullanılan dil de mizahi yergiler içeriyor.

Bir şikayet platformu, son dönemde kullanıcılarından gelen birbirinden ilginç şikayetleri derledi. Platforma gelen şikayetler incelendiğinde, tüketicilerin oldukça farklı konularda şikayetlerine rastlanıyor.

Kimi kargosunun kendinden çok gezdiğinden şikayetçi oldu, kimi dağıtım görevlisinin dış kapıyı kırdığını dile getirdi.

"GÜVEÇ SİPARİŞİ VERDİM BEBEK BEZİ GELDİ"

Sipariş ettiği ürünün gelmemesini şikayet eden bir tüketici, “Eşime evlilik yıl dönümü diye online alışveriş platformundan güveç siparişi verdim. Firma sağ olsun iki adet jumbo boy bebek bezi yolladı. Şikayetimi bildirip para iadesi istedim. Defalarca müşteri hizmetleri ile görüştüm. Hâlâ ‘2 iş günü bekleyin’ diyorlar. Hafta sonu geldi. İade için de ‘2 iş günü bekleyin’ diyecekler. Kendi hatalarını bize yıkıp sinir ediyorlar. Güvenilirliği kalmamış.” ifadelerini kullandı.

“KARGOM TÜRKİYE'Yİ BENDEN ÇOK GEZDİ”

Bir diğer tüketici ise “İnternetten aciliyeti olan bir ürün aldım. Kargom Türkiye'yi benden çok gezdi. Yarın da Ege kıyılarında tatile çıkar sonra belki oradan da Doğu mutfağını tatmak için Gaziantep'e gider, en son istemeye istemeye bana gelir herhalde.” diyerek içinde bulunduğu durumu karikatürize etti.

"DAĞITIM ELEMANI DIŞ KAPIMIZI KIRDI"

Bir diğeri ise “Üründe sıkıntı yoktu fakat dağıtım elemanı dış kapımızı kırdı o nasıl bir girişti öyle. Pes yani. Kapı bildiğin kırılmıştı.” diyerek dağıtımda yapılan hataya dikkat çekti.

Yaşadığı bölgeye baz istasyonu kurulmasını talep eden bir tüketici de, “Nereye gitsem telefon çekmiyor. İzmir Menemen Seyrek’te ikamet ediyorum. Şu telefon yüzünden kimse bana ulaşamıyor eşim dostum telefonumu kapattım sanıyor. Küsüyorlar, benim telefonumu nasıl açmazsın tavırlarıyla saldıranlar oldu.” dedi.

"UNUN İÇİNDEN İKİLİ KAPLAMA DİŞ ÇIKTI"

Gelen şikayetlerden bir diğerinde de, “Unun içinden kocaman ikili kaplama köklü diş çıktı. Bu nedir böyle? Ya çocuğum yeseydi onun gırtlağına takılsaydı?” ifadeleri yer aldı.