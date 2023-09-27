Tüketim düştü! S&P, ABD'nin ekonomik büyümesinden endişeli Standard&Poor's, ABD'nin ekonomik büyümesinin gelecek yıl muhtemelen trendin altına düşeceğini belirten bir açıklama yaptı.

AA

ABD'de gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 70'ini oluşturan tüketiciler harcamalarını kıstı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P), ABD'de tüketicilerin harcamalarını kısması nedeniyle ekonomik büyümenin sekteye uğrayacağı görüşünü savunuyor.

Kuruluştan yapılan açıklamada, daha uzun sürecek yüksek faiz oranları, resesyon olasılığı ve enflasyonun uzun sürmesinin Kuzey Amerika'daki kredi koşullarının kötüleşebileceğini gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, hanehalkı tasarruflarının fazlasının büyük ölçüde tükendiği, öğrenci kredisi ödemelerinin gelecek ay yeniden başlayacağı ve özellikle düşük gelirli Amerikalılar arasında yüksek faizli otomobil kredisi ve kredi kartı ödemelerindeki gecikmelerde artış yaşandığına işaret edildi.

Beklenenden daha derin bir yavaşlamaya veya resesyon riski

S&P'ye göre, bu durumun harcamalarda daha keskin bir geri çekilmeye zemin hazırladığı, bunun da beklenenden daha derin bir yavaşlamaya veya resesyona yol açabileceği ve tüketiciye bağımlı pek çok sektörde gelir ve kâr üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi.

Fed'den faiz artırımı beklentisi devam ediyor

Açıklamada, Fed'in enflasyona karşı temkinli olmaya devam ettiği, çekirdek enflasyonun Fed'in "rahatlık seviyesinin" üzerinde seyretmeye devam etmesi nedeniyle bankanın en erken 2024 ortasına kadar politika faizini düşürmesinin beklenmediği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)