Tuna-1 nerede? Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı? Tuna-1'in derinliği kaç metre?

Tuna-1 nerede? Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı? Tuna-1'in derinliği kaç metre?

Türkiye'nin Karadeniz'de başladığı sondaj çalışmaları ile Kıyıköy de gündeme geldi. Kırklareli'ne bağlı kasaba olan Kıyıköy ve Karadeniz Ereğlisi'ne bağlı olan Tuna-1 lokasyonu nerede?

Kıyıköy, Karadeniz'de yer alan Kırklareli'ne bağlı sahil kasabasıdır. Vide ilçesine bağlı olan kasaba, ilçe merkezine 36 kilometre uzaklıktadır. Pabuçdere ve Kazandere dereleri de bu kasabadan Karadeniz'e akıyor. Peki, Kıyıköy konumu neresi? İşte tüm bu soruların cevapları burada...

KIYIKÖY NEREDE?

Kıyıköy, Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır. 1987 yılında belediye olmuştur ve 2015 yılındaki nüfus sayımına göre, 933 kadın ve 1015 erkek olmak üzere toplam nüfusu 1948 kişidir.

TUNA-1 NEREDE?

Tuna-1, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için sondaj faaliyelerinin yapıldığı noktalardan biridir. Sondaj yapılan Tuna-1 bölgesi, Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor. Tuna-1 derinliği ne kadar, kaç metre?

Tuna-1 ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik...

Türkiye, son dönemde özellikle enerji faaliyetlerine ağırlık vererek, enerji alanında bağımsızlığını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle başlatılan sondaj çalışmalarının biri de Tuna-1 adı verilen lokasyonda yapılıyor. Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.

TUNA-1 DERİNLİĞİ KAÇ METRE?

Karadeniz'de ekipler uzun süredir sismik sondaj çalışmaları yürütüyordu. Veriler değerlendirilerek çalışmalar hız kesmeden devam etti. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliği ise 3 bin 500-4 bin metre olacak.