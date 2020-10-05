Tunceli’de ata tohumlarıyla üretilen kuru fasulye, rüzgar çağırarak ayıklanıyor

Tunceli’de bir köyde ata tohumlarıyla yetiştirilen organik fasulye ve diğer ürünler dijital yöntemlerle pazarlanırken, hasatları geleneklere göre rüzgar çağrılarak yapılıyor.

Tunceli’de bir köyde 2 bin rakımda Kalkan Ailesi'nin ata tohumlarıyla yetiştirdiği organik fasulye ve diğer ürünler, internet üzerinden satışa sunuluyor.

Burada fasulyenin hasadı imece usulüyle yapılırken, rüzgar çağırma geleneği ve dualarla içindeki tozlardan ayıklanıp, satışa hazır hale getiriliyor.

GELENEKSEL ÜRETİM BABADAN, MODERN SATIŞ ÇOCUKLARDAN

Ailenin babası Hüseyin Kalkan, çiftçilikle uğraşıyor. Çocukları da ona yardım etmek için 3 yıl önce büyükşehirden yanına gelerek, satış ağını e-ticarete dönüştürdü.

Tunceli’de ata tohumlarıyla üretilen kuru fasulye, rüzgar çağrılarak ayıklanıyor VİDEO

KURU FASULYE VE DİĞER DOĞAL ÜRÜNLERE İLGİ BÜYÜK

Pülümür ilçesine bağlı 51 haneli Sağlamtaş köyünde, baba Hüseyin Kalkan ve ailesi tarafından 13 dönümlük alanda tamamen organik şekilde kuru fasulye yetiştiriliyor. İlçe merkezine 18 kilometre mesafede bulunan 2 bin rakımlı köyde doğal olarak üretilen fasulye, üretilen diğer organik hayvansal gıdalarla birlikte internet üzerinden satışa sunuluyor.

Babaları ile birlikte çiftçilik yapan kardeşler, aynı zamanda tulum peyniri, yağ gibi hayvansal ürünlerin yanı sıra organik arıcılık da yaparak ekonomik kazançlarını elde ediyor.

Baba Kalkan, hasat sırasında okuduğu duaya hep birlikte eşlik eden aile bireyleri ve köylüler daha sonra kabuklarından ayrılan fasulyeyi rüzgar çağırma geleneği ile tozlarından ayıklıyor. Tozlarından ayırma işleminde kabuklarından ayrılan fasulyeler tenekeye doldurularak rüzgarın çıkması bekleniyor. Rüzgarın esmesiyle birlikte fasulye tenekeden serilen bezlerin üzerine akıtılarak tozlarından ayıklanıp, satışa hazır hale getiriliyor.

"ORGANİK TARIM YAPIYORUZ”

Babasına her türlü konuda yardımcı olan 35 yaşındaki Ersen Kalkan, “2017 yılının sonlarına doğru Bursa’daki yaşam şartlarının zorunluluğundan dolayı köyüme dönmek zorunda kaldım. Organik tarım yapıyorum. Geldiğim yıl kuru fasulye ekmeye, arıcılık yapmaya başladık. Bunlar tamamen doğal ve organik. İnsanların ihtiyacı olan doğal yaşamın gerektirdiği her şeyi üretmeye başladık.” dedi.

ATA, DEDE TOHUMLARINI MUHAFAZA ETTİ

Baba Hüseyin Kalkan, ata dede tohumlarını muhafaza ederek bugüne kadar getirdiklerini belirterek, “12 yaşımdan beri bu tohumlar elimizde. Baba, dede tohumları… Şu ana kadar getirip muhafaza ettik.” dedi.

ÇİFTÇİ BABA RÜZGARI "GUR GUR GUR" DİYEREK ÇAĞIRIYOR"

"Gur gur gur” diyerek rüzgar çağıran Baba Kalkan, “Böyle deyince rüzgar çıkıyor ve ben de fasulyeleri savuruyorum.” diyerek hasatlarını yaptıklarını anlattı.