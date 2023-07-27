Tunceli'deki kuru tarım arazileri yeni barajla aktifleşecek Tarım üretiminde sulama çok önemli. Kara iklimin sahip olduğu Tunceli'deki bu sorunu tamamlandığında Cevizlidere Barajı çözecek.

AA

Tunceli'de tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl Cevizlidere Barajı projesi hayata geçirildi.

Çemişgezek ilçesinde tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla kuru tarım arazilerinin suya kavuşması planlanıyor.

Yapımı süren Cevizlidere Barajı'nın tamamlanmasıyla, 29 bin 40 dekar kuru tarım arazisinin modern sistemle sulanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Cevizlidere Barajı'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirterek, konu hakkında bir açıklama yaptı.

Kazı ve ulaşım yolları yapılıyor

Proje kapsamında barajın, gövde sıyırma kazıları ve ulaşım yollarının yapımına devam ediliyor.

Barajın temelden yüksekliği 65 metre olacak

Tamamlandığında temelden yüksekliği 65 metre olacak baraj, 27 milyon 57 bin metreküp suyu depolayarak 29 bin 40 dekar kuru tarım arazisini sulama imkanı sağlayacak.

"Tarım arazilerinde verim artacak"

Barajın tamamlanmasıyla tarım arazilerinde verimin artacağını kaydeden Balta, şu ifadeleri kullandı: