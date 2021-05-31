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Tüpraş, Batman rafinerisinde üretimi iki aya yakın durduracak

Tüpraş, Batman rafinerisinde üretimi iki aya yakın durduracak

Tüpraş, Batman rafinerisinde üretimi, bitüm ürünlere olan talebin azalmasından dolayı iki aya yakın durduracağını bildirdi.