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- Tüpraş, Batman rafinerisinde üretimi iki aya yakın durduracak
Tüpraş, Batman rafinerisinde üretimi iki aya yakın durduracak
Tüpraş, Batman rafinerisinde üretimi, bitüm ürünlere olan talebin azalmasından dolayı iki aya yakın durduracağını bildirdi.
- REUTERS
- 31.05.2021 - 09:56
- Güncelleme : 31.05.2021 - 10:08
Tüpraş, bitüm ürünlere olan talebin azalması ve stokların yükselmesi nedeniyle Batman rafinerisinde üretimi, 3 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında durduracak.
"KARAR, SATIŞLARA ETKİ ETMEYECEK"
Şirketin cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Tüpraş'ın petrol işleme kapasitesinin yüzde 5'ini oluşturan rafineride üretimin durdurulması nedeniyle satışlar üzerinde ek bir etki oluşması beklenmiyor.