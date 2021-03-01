Tüpraş İzmir rafinerisi bu ay tekrar üretime başlayacak

Tüpraş'ın üretime geçen yıl aralık ayında ara veren İzmir rafinerisinde üretim bu ay başından itibaren kademeli olarak tekrar başlayacağı duyuruldu.

Tüpraş İzmir rafinerisi, bakım ve iyileştirme çalışmaları amacıyla 2 Aralık 2020'de üretime ara vermişti. Tüpraş'ın üretimi bu ay başından itibaren kademeli olarak tekrar başlayacak.

DAHA ÖNCE DUYURULAN TAKVİME GÖRE HAREKET EDİLECEK

Şirketin cuma akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre İzmir rafinerisindeki üniteler daha önce duyurulan takvime paralel olarak devreye alınacak.