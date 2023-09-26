TÜPRAŞ, Türkiye'nin geçen yılki en büyük sanayi kuruluşu oldu TÜPRAŞ, geçen yıl üretimden satışlarda 418,4 milyar lira elde ederek yeniden Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olmaya hak kazandı.

AA

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nın 2022 yılı sonuçları açıklandı.

İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 418,4 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olarak belirlendi.

TÜPRAŞ, 2021 yılında da Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olmuştu.

Star Rafineri AŞ, TÜPRAŞ'ın ardından ikinci büyük sanayi kuruluşu olurken, Ford Otomotiv Sanayi AŞ de üçüncü sanayi kuruluşu olarak listenin üst basamaklardaki yerini aldı.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş., Türkiye'nin en büyük dördüncü sanayi kuruluşu oldu.

En büyük ilk 10 sanayi kuruluşu

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

Star Rafineri A.Ş.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.

Arçelik A.Ş.

Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

"İSO-Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 55 yaşında"

Sonuçları açıklayan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şu ifadeyi kullandı:

Her biri çok kıymetli bir sanayi arşivi niteliğini alarak bu yıl 55 yaşına ulaşan 'İSO-Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması' sonuçlarını Cumhuriyetimizin 100. yılında siz değerli kamuoyuyla paylaşıyoruz.

"2022 yılında en büyük kuruluşumuz TÜPRAŞ"

İSO 500 çalışmasında 2022 yılında üretimden satışlara göre en büyük kuruluşumuz 418,4 milyar liralık satışlarıyla TÜPRAŞ oldu. Bu kuruluş uzun yıllardır sürdürdüğü liderliğini 2022 yılında da korudu. 2022 yılında üretimden satışlara göre ikinci büyük kuruluş 189,2 milyar lira ile Star Rafineri oldu. Üçüncü sırada ise 140,1 milyarlık üretimden satışlarıyla Ford Otomotiv yer aldı.

"Katma değer içerisinde en yüksek payı orta-düşük teknoloji yoğunluklu sektörler aldı"

Sanayimizin teknolojik yapısı hakkında önemli ipuçları veren tabloya baktığımızda, 2022 yılında yaratılan katma değer içerisinde en yüksek payı yüzde 37,7 ile orta-düşük teknoloji yoğunluklu sektörlerin aldığı görülüyor. Bu grubun payı bir önceki yıla göre 5,3 puan artmış. Buna karşılık düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 4,4 puan düşüşle yüzde 28,9’a, orta-yüksek teknolojili sanayiler grubunun payı 1,1 puan düşüşle yüzde 27,2’ye gerilemiş durumda.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)