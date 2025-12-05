KOBİ'ler dijital çözümlerle İK yükünden kurtuluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'deki işletmelerde bordro, özlük ve yasal süreçleri profesyonellere devretmek dönemi başladı.

Türkiye’de küçük ve orta ölçekli şirketler (KOBİ), bordro, özlük, işe alım ve yasal uyum gibi İK süreçlerinin artan yüküyle başa çıkmakta zorlanıyor.

Şirketler, İK yükünden kurtulmak için dijital çözümlere yöneliyor.

Şirketler, asıl işlerine odaklanabilmek ve verimliliği artırmak için bu süreçleri profesyonel danışmanlık firmalarına devretme yoluna gidiyor.

"ŞİRKET YÖNETİMLERİ ASIL İŞLERİNE ODAKLANMALI"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pozitif Güç Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayas, “Artık firmalar operasyonel yüklerini hafifletmeli; bordro, özlük ve yasal süreçleri profesyonellere devretmek, hem şirket yönetimini asıl işine odaklandırır hem de verimliliği artırır.” dedi.

"İK YÜKLERİ CİDDİ OPERASYONEL SORUNLARA DÖNÜŞEBİLİYOR"

Son yıllarda ekonomik dalgalanmalar, enflasyon ve nitelikli personel bulma zorlukları, şirketlerin maliyet ve verimlilik yönetiminde daha dikkatli olmasını zorunlu kılıyor. Bordro işlemleri, SGK ve vergi bildirimleri, çalışan yan hakları ve mevzuat takibi gibi İK yükleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde ciddi bir operasyonel soruna dönüşüyor. Bu durum, şirketlerin büyüme ve rekabet odaklı stratejilerini aksatabiliyor.

ÇALIŞAN SAYISI 50'Yİ GEÇİYORSA

Murat Ayas, “Çalışan sayınız 50’nin üzerindeyse bordro ve özlük süreçleri artık yan iş olmaktan çıkıyor. Bu yük, şirket yönetimini asıl işinden uzaklaştırıyor. Outsourcing ve dijital İK çözümleri, hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlarken, şirketlerin stratejik hedeflerine odaklanmasına imkân tanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“İŞ DÜNYASINDA UFAK İMKANLARLA BÜYÜK KALİTE’ DÖNEMİ BAŞLADI”

Murat Ayas, bordro hizmeti, İK danışmanlığı, yasal uyum, işe alım süreçleri ve performans yönetimi gibi alanlarda bütünleşik çözümler sunduklarını belirterek, bu modelin şirketler için operasyonel yükü hafiflettiğini, mevzuat risklerini azalttığını ve çalışan memnuniyetini artırdığını söyledi.

Aynı zamanda maliyet optimizasyonu sağladığını vurgulayan Ayas, “Türkiye iş dünyasında artık ‘ufak imkânlarla büyük kalite’ dönemi başladı. Outsourcing ve dijital İK, KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesi için kritik bir araç” dedi.

MAAŞ VE YAN HAKLARDAN DAHA FAZLASI

Ayas, şirketin sadece bordro ve işe alım süreçlerine değil, çalışan deneyimi, yetenek yönetimi, performans analitiği ve kurumsal kültür gibi daha stratejik alanlara odaklanmak zorunda olduğunu belirterek, “Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı artık sadece maaş ve yan hak meselesi değil. Doğru yönetilen, şeffaf İK süreçleri, kurumsal aidiyet ve verimlilikle birleştiğinde şirketler hem sürdürülebilir büyür hem de rekabet avantajı kazanır.” ifadelerini kullandı.