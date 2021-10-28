Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 arttı

Turizm geliri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 artarak 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üçüncü çeyrek turizm verilerini açıkladı.

Turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 181,8 artarak 11 milyar 395 milyon 117 bin dolara ulaştı.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 78'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

AYRINTILAR GELİYOR