Turizm istatistikleri belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, Türkiye’ye gelen yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı.

2020-2021 yılında turizm, alınan tedbirler kapsamında koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörler arasında yer alırken, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayıları da salgın ve yasaklardan dolayı düşüş yaşadı.

2021 yılının ilk 7 ayında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla artış yaşandı.

TURİZM İSTATİSTİKLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2021 yılının ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı10 milyon 88 bin 603 oldu.

Bu rakam geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında rakamın 5 milyon 440 bin 406 olduğu saptandı.

2020 yılının tamamında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 12 milyon 734 bin 297 olurken, bu rakam 2019 yılında 45 milyon 58 bin 286 olarak kayıtlara geçmişti.

GEÇEN AY 4 MİLYON 360 BİN 952 ZİYARETÇİ GELDİ

Yıllara göre bakıldığında son 1 yıl içerisinde ziyaretçilerde düşüş yaşandığı kaydedilirken, 2021 Haziran ve Temmuz ayı ile birlikte toparlanmaya başladığı gözlendi.

Böylelikle sadece geçen ay Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, 4 milyon 360 bin 952 olarak istatistiklere yansıdı.