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- Turizm sektörü sezona iyimser bakıyor
Turizm sektörü sezona iyimser bakıyor
- AA
- 27.07.2021 - 13:35
- Güncelleme : 27.07.2021 - 13:51
Geç başlayan sezonun kasım ayına kadar uzaması bu yılın turizmdeki avantajlarından biri oldu.
RUS VE ALMAN TURİSTLER GELECEK
Türkiye’ye yıl sonuna kadar Rusya’dan 4-4 milyon 500 bin, Almanya’dan 3 milyon turist gelmesi beklentisi de sektörü ayakta tutuyor.
İYİMSER OLMAKLA BİRLİKTE ESKİYE DÖNÜŞ ZAMAN ALACAK
Hollanda'da bulunan ve çok uluslu bir profesyonel hizmetler ağı olan KPMG Türkiye'nin Turizm raporuna göre, salgın nedeniyle 2020’yi büyük kayıpla kapatan turizm sektöründe iyimserlik hakim ancak salgınla birlikte tarihi bir çöküş yaşayan sektörün eskiye dönüşü ise zaman alacak.
"SEKTÖRDE UMUT YAZ SEZONUNDA"
Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Turizm Sektör Lideri Mert Öner, sektörde umudun yaz sezonunda olduğunu belirterek, "Dünya Turizm Örgütü’nün toparlanma senaryoları, ilk çeyrek verileri üzerinden mayıs ayında revize edildi. Buna göre, ilk senaryo temmuz ayında bir toparlanmaya işaret ediyor ve 2021'de uluslararası yolcu sayısında 2020'ye kıyasla yüzde 40'lık bir artış bekleniyor. İkinci senaryo ise toparlanmanın eylül ayında olacağını varsayarak 2019'a göre yüzde 75'lik bir düşüşe rağmen 2020'ye göre yüzde 10'luk artış öngörüyor. Uzmanların yarısına yakını salgın öncesi döneme erişmek için 2024 yılını beklemek gerektiğini ifade ediyor." ifadelerini kullandı.