Turizm sektörü sezona iyimser bakıyor

Turizmde yakalanan ivmenin korunması ve daha çok yukarı çıkması için yaz sezonunun uzaması ve yurda gelecek yabancı turist beklentisi, iyimser havanın korunmasına neden oluyor.

Geç başlayan sezonun kasım ayına kadar uzaması bu yılın turizmdeki avantajlarından biri oldu.

RUS VE ALMAN TURİSTLER GELECEK

Türkiye’ye yıl sonuna kadar Rusya’dan 4-4 milyon 500 bin, Almanya’dan 3 milyon turist gelmesi beklentisi de sektörü ayakta tutuyor.

İYİMSER OLMAKLA BİRLİKTE ESKİYE DÖNÜŞ ZAMAN ALACAK

Hollanda'da bulunan ve çok uluslu bir profesyonel hizmetler ağı olan KPMG Türkiye'nin Turizm raporuna göre, salgın nedeniyle 2020’yi büyük kayıpla kapatan turizm sektöründe iyimserlik hakim ancak salgınla birlikte tarihi bir çöküş yaşayan sektörün eskiye dönüşü ise zaman alacak.

"SEKTÖRDE UMUT YAZ SEZONUNDA"

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Turizm Sektör Lideri Mert Öner, sektörde umudun yaz sezonunda olduğunu belirterek, "Dünya Turizm Örgütü’nün toparlanma senaryoları, ilk çeyrek verileri üzerinden mayıs ayında revize edildi. Buna göre, ilk senaryo temmuz ayında bir toparlanmaya işaret ediyor ve 2021'de uluslararası yolcu sayısında 2020'ye kıyasla yüzde 40'lık bir artış bekleniyor. İkinci senaryo ise toparlanmanın eylül ayında olacağını varsayarak 2019'a göre yüzde 75'lik bir düşüşe rağmen 2020'ye göre yüzde 10'luk artış öngörüyor. Uzmanların yarısına yakını salgın öncesi döneme erişmek için 2024 yılını beklemek gerektiğini ifade ediyor." ifadelerini kullandı.