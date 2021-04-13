Turizm sektöründe çalışanlar aşılanmaya başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonuyla turizm sektöründe çalışanların aşılanmasına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle turizm sektöründe çalışanların aşılanması devam ediyor.

AŞI İÇİN "GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI" ZORUNLU

Turizmde aşı programına dahil olmak için otellerin "güvenli turizm sertifikası"na sahip olması gerekiyor. Sertifikayı alan otellerin personeli aşılanmaya başladı.

Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilen aşı programında, turizm firmalarının personelinin koronavirüse karşı aşıları yapılmaya başlandı.

YAZ BAŞINDA AŞILANMANIN TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Konuya ilişkin aşılamanın başladığı işletmelerdin birinin yöneticisi olan Tevfik Talas, şöyle konuştu:

“Sürecin başından bu yana otellerimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında bugüne kadar ciddi denetimlerden geçip sorunsuz bir şekilde ilerledik. Güvenli turizm sertifikasının aslında devam niteliğinde turizmdeki yeni dönem olan aşılama ile sistem daha güvenli bir hale gelmiş olacak. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile aşılanmış bir personel ile muhatap olacak. Yaz başına kadar Bodrum otellerimizde dahil olacak şekilde aşılamanın tamamlanacağını öngörüyoruz.”