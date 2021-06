Turizmciler açık büfelerdeki kontrollün sürekli olmasını istiyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, yeni normal olarak adlandırdıkları süreçte otellerdeki yemek, büfe ve servis sunuş şekillerinin de değiştiğini belirterek, "Açık büfeler kontrollü olarak sunulmaya başlandı.” dedi.

Eresin, Türkiye’de ve tüm dünyada tatil ve seyahat talebine ilginin her geçen gün arttığını aktararak, her an iptal edilen uçak seferleri, sınırlarda sürekli değişiklik gösteren test ve PCR uygulamaları, değişken vize koşulları gibi şartlar tam olarak düzelmediği takdirde turizm ve seyahat alanında bir istikrardan bahsetmenin mümkün olamayacağını vurguladı.

“AŞILAMANIN ÇOK HIZLANMASI SEVİNDİRİCİ VE MORAL VERİCİ BİR GELİŞME OLDU”

Müberra Eresin, büyük pazarlardan olumlu haber gelmesini umut ettiklerini belirterek, “Almanya’nın kısmen, Rusya’nın ise şimdilik tamamen açılmasının etkilerinin resort olarak adlandırdığımız sahil bölgelerimizde etkilerinin ancak 1 ay sonra görülmesini bekliyoruz. Rusya pazarının açılması sektör için elbette çok olumlu bir gelişme olmuştur. Zira özellikle güney sahillerimiz açısından beklenen bir haberdi.” diye konuştu.

Vaka sayılarının azalması ve kısıtlamaların kalkmasıyla kıyı bölgelere daha fazla talep olacağını ifade eden Eresin, “Özellikle Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir sahillerimizin yaz döneminde öne çıkmasını bekliyoruz.” dedi.

“AÇIK BÜFELER KONTROLLÜ OLARAK SUNULMAYA BAŞLANDI”

TÜROB Başkanı Eresin, aşılanmanın hızlanmasının hem Türkiye hem sektör için çok sevindirici olduğunu, sektöre pozitif etkisi olacağını belirterek, “Nisan ayında başlayan çalışmalarla sektör çalışanlarının büyük bölümü aşılanmıştı. Ancak butik ve küçük otellerde çalışanlar bu imkandan faydalanamamıştı. Tüm SGK’lilerin ve 18 yaş üzeri tüm vatandaşların aşılama programına alınması çok olumlu ve sevindirici oldu.” diye konuştu.

"TÜKETİCİDE OLUŞAN HİJYEN HASSASİYETİ SÜRMELİ"

Yeni normal olarak adlandırılan bu süreçte otellerdeki yemek, büfe ve servis sunuş şekillerinin de değiştiğini aktaran Eresin, “Açık büfeler kontrollü olarak sunulmaya başlandı. Uygulamanın tüketicide oluşan hijyen hassasiyeti nedeniyle salgın sonrasında da kontrollü olarak sürmesini bekliyoruz.” dedi.