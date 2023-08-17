Turizmciler İngiliz akınından memnun: 2024'teki hedef 5 milyon İngiliz turistlerin rotasını Türkiye’ye çevirmesi, turizmcileri memnun etti. Sadece Heathrow Havalimanı'ndan haftada 73 bine yakın turistin çıkış yaparak Türkiye'ye geldiğini belirten yetkililer, 2024 hedefini 5 milyon İngiliz turist olarak belirledi.

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DHA

Türkiye’nin cennet koyları, bu yıl milyonlarca turisti ağırladı…

Sezon devam ederken, plajları hareketlendiren tatilci kimliği de değişkenlik gösteriyor.

Bu zamana kadar en çok Rus turist ağırlayan turizm bölgelerine, 2023 yılında İngilizler akın akın geliyor.

Türkiye turizmi büyük adımlarla ilerliyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye turizminin büyük adımlarla ilerlediğini, İngiliz turistlerin de ilgisini çekmeye başladığını söyledi.

İşler, şunları söyledi:

"2024'teki hedef 5 milyon"

Türk turizmi gerçekten büyük adımlarla ilerliyor. Bugün İngiltere pazarında ciddi bir gelişme görüyoruz. İngiltere pazarı 2019 yılında 2,5 milyona ulaşmıştı. Fakat pandemi araya girdikten sonra bir düşüş başlamıştı. Şu anda İngiltere pazarı 3,5 milyon seviyelerine geliyor. 2024'teki hedef 5 milyon. Bunun yakalanması bir hayal değil. İngilizlerin özellikle bu sene itibariyle Heathrow Havalimanı'ndan çıkışlarına göre birinci pazarı her zaman olduğu gibi İspanya iken ikinci sırada Türkiye yer alıyor.

"Yunanistan'ın almış olduğu talepten pay almaya başladık"

Türkiye, yapılan atılımların meyvesini topluyor. Rakiplerimizin yapmış olduğu reklam ve tanıtımları daha önceleri yakalayamıyorduk. Ama Türkiye Turizm Geliştirme ve Destekleme Ajansı'nın (TGA) sayesinde biz de onlarla mücadelemizi, eş değer seviyede rekabetçi ortama taşıdık. Başarılı tanıtımların ve çalışmaların sonucunda, İngiliz pazarından özellikle Yunanistan'ın almış olduğu talepten pay almaya başladık.

"İngilizler Türkiye'yi ekonomik buluyor"

Tespitlerimize göre; Heathrow Havalimanı'ndan haftada 73 bine yakın turist çıkış yaparak Türkiye'ye geliyor. İspanya yine birinci sırada ama Türkiye ikinci sıraya yerleşti. Tercih nedenlerinin başında yatak kalitemizin çok iyi, yemek ve gastronomide mutfağımızın çok zengin olması geliyor. Deniz, kum ve güneş bizde de fazlasıyla var. Diğer taraftan İngiltere de ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor ve İngilizler Türkiye'yi ekonomik buluyorlar.

"Hedef 2030 yılında 100 milyon turist, 100 milyar dolar girdi"

“Yunanistan'a giden bir kitleden pay alan bir Türkiye'den bahsediyoruz” diyen İşler, şöyle devam etti:

Özellikle TGA'nın tanıtımlarında Ege'nin sadece Yunanistan'a değil, Türkiye'ye de ait olduğu, aynı güzelliklerin bizim kıyılarımızda da olduğu, bunun yanında daha avantajlı konuların bulunduğu vurgulanıyor. Türkiye'nin bu pazarı daha da büyüteceğine inanıyorum. Turizmciler olarak TGA'nın sadece İngiliz pazarına değil, Çin ve Amerika gibi çok turist potansiyeli olan pazarlara yoğunlaşacağını biliyoruz. Hedef 2030 yılında 100 milyon turist, 100 milyar dolar girdidir. Türkiye'nin tanıtım faaliyetleri ile birlikte devlet sektör iş birliğiyle bu rakamı yakalayabileceğinden hiç kuşkumuz yoktur.

"Türkiye'yi seviyorum"

İzmir'in Foça ilçesine tatil için gelen İngiliz turistlerden Jacqueline Taylor, tatilini Türkiye'de geçirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Taylor, “Türkiye'ye geçen yıl da geldim. Türkiye'yi seviyorum. Türk insanı çok arkadaş canlısıdır. Otel çok güzel, havuz, yemekler, eğlence harika. Burayı ve burada ailecek tatil yapmayı çok seviyoruz.” diye konuştu.