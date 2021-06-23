Turizmciler İngiltere'nin kapıları açmasını bekliyor

Rusya ve Ukrayna'dan Türkiye'ye turistler gelmeye başlasa da gözler, Avrupa'dan gelecek turistlerde. İngiltere'nin 28 Haziran'da kapıları açması bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle en büyük zararı gören sektörlerden biri turizmciler oldu.

2 yıldır iş yapamayan işletmeler, normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte nefes aldı.

Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistler, turizmcinin yüzünü güldürmüş değil.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde özellikle İngiltere'den gelen turistleri ağırlayan turizmciler, kapıların açılmasını bekliyor.

TÜRKİYE'DEN DÖNÜŞTE 10 GÜN BOYUNCA KARANTİNA ŞARTI

Bilindiği üzere; İngiltere, koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı kısıtlamaları, uluslararası seyahatlere yönelik yasakları artırdı ve Türkiye'yi kırmızı listeye ekledi.

Kırmızı listede bulunan ülkelerden İngiltere’ye gelen kişilerin 10 gün boyunca hükümetin belirlediği otellerde karantina uygulaması gerekiyor.

İngiltere'nin uyguladığı bu sert politika, Türkiye'ye turist akınının önünü kesiyor.

KRİTİK TARİH 28 HAZİRAN

Rusya ve Fransa'nın Türkiye'ye seyahat sınırlarını kaldırmasının ardından İngiltere'nin de bu yönde bir karar alması bekleniyor.

İngiltere'nin Türkiye'yi 28 Haziran'da kırmızı listeden çıkaracağı gündeme geldi.

TÜRKİYE AŞILANIYOR

Türkiye'nin son dönemde aşılamaya hız vererek nüfusun büyük çoğunluğuna aşı yapması, İngilizlerin alacağı karara olumlu yönde etki yaptı.

EN ÇOK PARA HARCAYAN TURİSTLER

Türkiye'ye gelen turistlerin yaptığı harcamalara bakınca, Avrupalı turistlerin ne kadar önemli olduğu da dikkat çekiyor.

İLK SIRADA ALMANLAR VAR

Koronavirüs salgını başlamadan önce yapılan son araştırmaya göre; Türkiye'de en çok haracama yapan turistler sıralamasında zirvede Alman turistler yer alıyor.

Alman turistler ortalama 740 dolar harcıyor.

İkinci sırada ise 657 dolarla Hollandalı turistler var.

İngiliz turistlerin ortalama harcama miktarı ise 602 dolar.

Rus turistler ise 390 dolar listenin alt sıralarında yer aldı.

ERDOĞAN-BORİS GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getireceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeden önce "Brüksel'de Boris Johnson'la NATO toplantısında görüşmem olacak. Tüm bunların yanında bize daha çok turist hangi ülkeden geliyorsa onlarla konuşmalarım olacak." ifadelerini kullanmıştı.