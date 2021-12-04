Turizmde erken rezervasyon hızlı başladı

Turizmciler, yerli ve yabancılara uygulanan fiyat farklarının erken rezervasyonun önemeni vurgu yaparak çağrıda bulunmuştu. İki hafta önce başlayan süreç yoğun talep aldı.

Koronavirüs salgını turizmdeki ivmeyi olumsuz etkilerken, Türkiye'de alınan tedbirler ve uygun hava koşulları turizm sezonunu uzatarak yüzleri güldürdü.

Şimdi önümüzdeki sezona odaklanan turizmciler erken rezervasyondaki başlangıç hızından memnun.

ERKEN REZERVASYON KAMPANYASI TALEP GÖRÜYOR

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaklaşık 2 hafta önce başlatılan erken rezervasyon kampanyasına yoğun bir talep olduğunu söyledi.

ALINAN TEDİRLER TÜRKİYE'NİN TERCİH EDİLMESİNİ SAĞLADI

Alınan tedbirler ve önlemlerle güvenli tatil yapmak isteyenlerin Türkiye'yi tercih ettiğini ifade eden Bağlıkaya, yurt dışından daha fazla turisti Türkiye'de ağırlamak için tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

(Bodrum)

"ERKEN REZERVASYON HIZI ŞUBAT AYI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Erken rezervasyon kampanyalarının yaklaşık 2 hafta önce başladığına dikkati çeken Bağlıkaya, "Erken rezervasyon çok iyi gidiyor. Şubat ayının sonuna kadar son hızıyla devam edecek. Mart gibi biraz yavaşlar. Şu anki imkanları ileride yakalamak mümkün olmayacak. Çünkü yurt dışındaki talep de belirgin bir şekilde artmaya devam ediyor. Erken rezervasyonu tavsiye ediyorum. Çünkü çok yakın bir zaman içinde istenilen yerde, zamanda ve şartta yer bulmak mümkün olmayacak." dedi.

Bağlıkaya, erken rezervasyon seçimlerinde de geleneksel turizm merkezlerine talep olduğunu dile getirdi.

(Marmaris)

"2023'TEN İTİBAREN REKORLARA BAŞLAYACAĞIZ"

Gelecek yıl ile ilgili beklentinin yüksek olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Türkiye'nin 2022 turizm yılı hem yurt dışından hem de yurt içinden gelen turistlerle artışların olacağı bir yıl olacak. Bugünden gözüküyor bu. İnşallah 2022'de 2019 rakamlarını yakalayacağız. 2023'ten itibaren de hep söylediğimiz gibi rekorlarla dolu günlere başlayacağız." dedi.

"YENİ YILA HAREKETLİ GİRECEĞİZ"

Yurt dışı seyahatlerinde salgın tedbirlerinden dolayı sıkıntı olduğunu ve vize noktasında bazı konsoloslukların hizmet vermediğini bildiren Bağlıkaya, bu nedenle yurt dışı tur taleplerinin yüksek olmadığını söyledi.

Yurt içinde yıl başında çok ciddi bir hareketlilik beklediklerine işaret eden Bağlıkaya, "Antalya, İzmir ve kış tatil bölgeleri yoğun olacak. Rezervasyonlar iyi. Vatandaşlarımız artık alınan tedbirlerle tatil yapmaktan çekinmiyor. Yılbaşında da bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.