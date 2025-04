Turizmde 'her şey dahil' sistemi sorgulanıyor

Dünyada da popüler olan "Her şey dahil" sistemi, son yıllarda israfa neden olduğu için sorgulanmaya başladı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, otellerde uygulanan "her şey dahil" sisteminin israfı teşvik eden bir anlayışa dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

Yapılan hesaplara göre otel başına bir ayda 9 ton gıda çöpe atılıyor.

DÜNYA GENELİNDE UYGULANIYOR

Saatçioğlu, Antalya'da faaliyet gösteren otellerin büyük çoğunluğunda uygulanan "her şey dahil" sisteminin, artık dünya genelinde kabul görmüş ve yerleşmiş bir hizmet anlayışı haline geldiğini söyledi.

"SİSTEM KALDIRILMASIN YENİDEN TANIMLANSIN"

Dernek olarak bu sistemin kaldırılmasını değil, yeniden tanımlanarak misafirler ve kamuoyunun daha doğru bilgilendirilmesini talep ettiklerini dile getiren Saatçioğlu, şöyle konuştu:

Bu konuda uzun süredir Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla görüşmeler yürütmekteyiz. Amacımız 'her şey dahil' kavramının içeriğinin netleştirilmesi ve doğru anlaşılmasının sağlanmasıdır. Çünkü her şey dahil, yalnızca 'Yiyip içmek sınırsızdır.' anlayışından ibaret değildir. Her şey dahil sistemi, otelde kaldığınız süre boyunca, sunulan yiyecek, içecek ve hizmetlerin önceden belirlenmiş bir fiyat dahilinde sınırsız olarak sunulmasıdır. Yani misafirin otelde kaldığı sürece tükettiği yiyecek ve içecekler, her şey dahil sistemine dahildir. Ancak bu kapsam, israfı teşvik eden bir anlayışa dönüşmemelidir.