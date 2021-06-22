Turizmde KDV indirimi desteğinin uzatılması Resmi Gazete'de

Dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmcilere verdiği KDV indiriminin devamı müjdesi, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Turizm sektöründe ay sonunda bitecek olan katma değer vergisi (KDV) desteği, temmuz sonuna uzatıldı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KONAKLAMA TESİSLERİNDEKİ KDV YÜZDE 1 OLARAK UYGULANMAYA DEVAM EDİLECEK

Buna göre, konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerine yönelik KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren desteğin süresi 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzadı.

TURİZMDE BEKLENEN KDV İNDİRİMİNİN UZATILMASI YÜRÜRLÜKTE

Konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti için uygulanan yüzde 8 KDV oranı, 1-30 Haziran arasında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü. Turizm sektörüne destek vermek için devreye giren uygulama, haziranın sonundan temmuz sonuna kadar uzatılmış oldu.

TURİSTLERİ DE ETKİLEYEN BİR GELİŞME

Bu gelişme turizmciler kadar ülkemizi tercih eden turistleri de sevindirecek.