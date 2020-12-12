Turizmde Türkiye'nin rakipleri dip seviyeleri gördü

Koronavirüs salgınının en çok etkili olduğu alanlardan turizm, tüm dünyada olumsuzluk yaşarken, TÜRSAB'ın yaptığı araştırma Türkiye'nin rakiplerinin dip seviyeyi gördüğünü ortaya koydu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) "Kovid-19 Sürecinde Türkiye ve Dünya Turizmi Değerlendirmesi" raporuna göre, salgının ortaya çıktığı ve büyük bir hızla yayıldığı 2020 yılında dünya genelinde turizm destinasyonları büyük kayıplara uğradı.

Raporda, salgının dünya ekonomisine etkileri, bu süreçte küresel tüketici tercihleri, aşı çalışmaları, güvenli seyahat önerileri ve yeni seyahat trendleri konuları ele alınıyor.

KORONAVİRÜS DÜNYADA TURİZMİN YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİ TERSİNE ÇEVİRDİ

Rapora göre, salgın öncesi süreçte dünya ekonomisi için 2020 yılında ortalama yüzde 3’ler düzeyinde büyüme beklentisi mevcut iken, koronavirüsün uluslararası bir salgına dönüşmesi dünya ekonomisinin resesyona girmesine neden oldu.

Turizm sektöründe Türkiye’nin ana pazarı konumunda olan ülkeler ile Akdeniz çanağında rekabet ettiği ülkelerdeki ekonomik tablo salgının yarattığı tahribatı gözler önüne seriyor.

RAKİPLERİN EKONOMİLERİ KÜÇÜLDÜ

IMF verilerine göre, Türkiye’nin rakiplerinden Yunanistan’ın 2020 yılında ekonomik açıdan yüzde 9,5 daralması beklenirken, İtalya için yüzde 10,6, İspanya’da yüzde 12,8, Fransa’da ise yüzde 9,8 küçülme öngörülüyor. Türkiye'nin ana pazarlarında yaşanan ekonomik gerileme Almanya’da yüzde 6, İngiltere’de yüzde 9,8, Rusya’da ise yüzde 4,1 oranında olduğu görülüyor.

2019'UN YÜKSELİŞ EĞİLİMİ TERSİNE DÖNDÜ

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine bakıldığında 2019 yılında dünya turizmi yüzde 3,8 oranında büyürken, gerçekleştirilen uluslararası seyahat sayısı 1 milyar 461 milyona uluslararası turizm kaynaklı gelirler ise 1 trilyon 5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Koronavirüs salgını bu yükseliş eğilimini tamamen tersine çevirdi.

YUNANİSTAN’IN TURİZMİ YÜZDE 81 GERİLEDİ

UNWTO verilerine bakıldığında, Türkiye'nin turizmde önde gelen rakiplerinden İspanya, turizmde ilk 8 ayda yüzde 76 gerilerken, Yunanistan ise ilk 7 ayda yüzde 81 gerileme yaşadı.

İtalya’nın yılın ilk 7 aylık döneminde turizmde yaşadığı kayıp yüzde 43 seviyesinde gerçekleşirken, Akdeniz çanağındaki son yılların yükselen destinasyonlarından Hırvatistan’da da 8 aylık dilimde yüzde 53’lük kayıp yaşandı.

Yine Akdeniz çanağındaki diğer önemli destinasyonlardan Portekiz’de 8 aylık dönemdeki kayıp yüzde 40, Mısır’daki kayıp ise yüzde 82 seviyesinde gerçekleşti.

TOPARLANMA İÇİN 2023 TARİHİ VERİLİYOR

McKinsey raporuna göre, salgının etkileri özelinde hazırlanan senaryolara bakıldığında küresel turizmin 2023-2024'e kadar toparlanması, ancak bu toparlanmada turizm harcamaları bakımından 2019 seviyesini, 2023'ten önce göremeyeceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA, ALMANYA, BULGARİSTAN, UKRAYNA VE İNGİLTERE'DEN GELDİ

TÜRSAB raporuna göre, salgın öncesi dönem olan 2019 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artışla 45 milyon 58 bin 286 oldu. Bu sayıya yurt dışında yaşayan vatandaşlar da eklendiğinde 2019 yılında Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı ise 51 milyon 700 bin kişiye yükseldi, ancak salgının etkili olduğu 2020 yılında bu sayılarda ciddi oranda gerileme yaşandı.

ZİYARETÇİ SAYISINDA YÜZDE 72,5 DÜŞÜŞ VAR

2020 yılının ocak-ekim dönemini kapsayan ilk 10 aylık dönemde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 72,5 düşüş yaşandı. 2019 yılının Ocak-Ekim döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı 40 milyon 700 bin iken 2020 yılında bu sayı 11 milyon 200 bine geriledi.

Bu dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken, Rusya’yı Almanya, Bulgaristan, Ukrayna ve İngiltere izledi.

TÜRKİYE'DE 1.975 KONAKLAMA TESİSİ “GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI” İLE HİZMET VERİYOR

Raporda yer alan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) verilerine göre, 24 Kasım 2020 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde 1.975 konaklama tesisi “Güvenli Turizm Sertifikası” ile hizmet veriyor. Sertifikaya sahip otellerin il bazlı dağılımında Antalya 374 tesis ile ilk sırada yer alırken, İstanbul 373 tesis ile ikinci sırada bulunuyor.

KORONAVİRÜS SÜRECİ DOĞA TURİZMİNE İLGİYİ ARTIRDI

Rapora göre, koronavirüs salgını, dünya genelinde seyahat eğilimlerinde önemli değişimlere yol açıyor. Hijyenin ön plana çıktığı salgın süreci ve sonrasında, seyahat alışkanlıklarında çok sayıda değişiklik gündeme geliyor.

Salgın süreci, farklı turizm türlerini öne çıkartıyor. İnsanların kalabalık yerlerden uzak durma eğilimi eko turizm, yani doğa turizmine ilgiyi artırdı.

YAKIN BÖLGELER VE BUTİK OTELLER

Kendi araçlarıyla daha yakın bölgeleri, doğayla baş başa kalacakları bölgeleri, konaklama açısından da küçük ve butik otelleri tercih edenlerin oranı arttı. Bu dönemde büyük otellerden ziyade butik oteller, ev turizmi, villa kiralamalar, küçük gruplarla yat turları ve karavan gibi konaklama üniteleri de yoğun ilgi görüyor.

SEYAHAT AZALDI KALIŞ SÜRELERİ UZADI

Salgın sürecinde ayrıca seyahatler daha azalırken kalış süreleri daha uzun hale gelmeye başladı. Bu süreçte farklı kültürlere olan ilginin devam edeceği gözleniyor. Doğa, macera gibi alternatif turizm çeşitleri bu dönemde biraz daha öne çıkıyor. İş turizminde de ciddi bir değişim yaşanıyor. Bu dönemde online toplantı teknikleri büyük ilgi görüyor.