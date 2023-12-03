Turizmde yılbaşı hareketliliği! Alman ve İngilizlerin yoğun ilgisi var Yeni yıla 1 ay kala, ünlü sanatçılar ve yılbaşına özel kutlama programları hazırlanan otellerin birçoğunda rezervasyon oranı yüzde 70'i aştı. Akdeniz'deki turizm tesisleri revaçta. Rezervasyonlara yerli ilgisi kadar yabancı ilgisi de oldukça yoğun.

DHA

Koronavirüs salgınının etkileri geçtikten sonra turizm hareketliliği her vesile ile artmaya devam ediyor.

Bu yılbaşında 3 günlük tatil fırsatı nedeniyle özellikle sanatçılı oteller, kayak merkezlerindeki oteller başta olmak üzere, 24 Aralık'tan itibaren Avrupalı, 6 Ocak'tan itibaren de Rus turistlerle birlikte yoğun hareketlilik bekleniyor.

24 Aralık'ta Katoliklerin, 6 Ocak'ta Ortodoksların Noel kutlamalaları, yılbaşı turizmini iki haftaya yaydı.

Bu yılbaşı gecesinin pazar gününe denk geliyor olması nedeniyle 29 Aralık Cuma günü mesai bitimiyle başlayan tatil, 2 Ocak Salı gününe kadar 3 günlük fırsat sunuyor.

Tur operatörleri ve otellerin yılbaşı programları yaklaşık 2 ay öncesinden hazırlandı.

Tarkan'dan Ajda Pekkan'a ünlüler sahne alacak

Birçok otelde Tarkan'dan Ajda Pekkan'a, Sibel Can'dan Ebru Gündeş'e ünlüler sahneye çıkacak.

Kar yağışı rezervasyonuları erkene çekti

Yılbaşı tatilini kayak merkezinde geçirmeyi planlayanlar ise kar yağışının bu yıl kasım ayında başlamasıyla birlikte rezervasyonlarını erkenden yaptırmaya başladı.

Antalya ve kayak merkezleri ile termal tesisler ilgi görüyor.

"Antalya'da açık olan oteller dolacak"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya bölgesine bu yılbaşı döneminde özellikle Alman ve İngilizlerin yoğun ilgisi olduğunu belirterek, şu bilgiyi verdi:

Açık otellerin tamamına yakınının dolacağını düşünüyorum. Ayrıca yılbaşının hafta sonu tatiline denk geliyor olması nedeniyle yurt dışı veya kar tatili isteyenlerin, Antalya ve resort tatilini tercih edeceğini düşünüyorum. Bu yılbaşında en büyük yoğunluk KKTC'de olacak.

Kış dönemi nedeniyle otellerimizin 250 bine yakın yatak kapasitesine sahip yüzde 30'u açık. Yılbaşı döneminde bu kapasitenin yüzde 80 doluluğa ulaşmasını bekliyoruz. Alman, İngiliz ve Rusların dışında Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinden de direkt yılbaşı operasyonları olacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)