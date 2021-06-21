Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde yapılan turizmde KDV desteğinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetileceğini belirten Cumhurbaşkanı, turizmcilere de müjdeyi verdi.

TURİZM SEKTÖRÜNÜ SEVİNDİREN HABER

Daha önce konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti için uygulanan yüzde 8 KDV oranı, 1-30 Haziran arasında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü.

Bugün yapılan duyuruya göre ise turizm sektörüne destek vermek için devreye giren uygulama haziranın sonundan temmuz sonuna kadar uzatılmış oldu.

KDV DESTEĞİ 1 AY DAHA UZATILDI

Erdoğan konuyla ilgili, "Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz." dedi.

Turizme KDV desteği uzatıldı VİDEO