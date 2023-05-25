Türk balı ihracatçısına 4 ayda 13,5 milyon dolar kazandırdı Türkiye'den ocak-nisan döneminde 40 ülke, özerk ve serbest bölgeye bal satıldı.

AA

Arıcılık zorlu yolculuklarla yıl boyu süren bir üretim alanı. Balın kalitesini artırmak için gezici olarak da faaliyet yürüten arıcıların bu çalışmaları ihracatın artışına etki ediyor.

Türkiye'den ocak-nisan döneminde yapılan 4 bin 142 ton bal ihracatından bal ihracatı 13 milyon 468 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yılın ilk dört ayında 4 bin 142 ton bal ihracatından 13 milyon 468 bin 114 dolar gelir sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

ABD, Almanya ve İsrail bu dönem en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. ABD'ye 5 milyon 256 bin 178 dolarlık, Almanya'ya 2 milyon 110 bin 292 dolarlık, İsrail'e de 1 milyon 803 bin 82 dolarlık bal ihraç edildi.

Giderek daha çok ülkeye bal ihracatı gerçekleştiriliyor

Bal ihracatında ülke çeşitliliğine de dikkati çeken Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı Suudi Arabistan, İrlanda, Hırvatistan, Romanya, Venezuela, Çin Halk Cumhuriyeti ve Kamerun'a da bu dönemde bal satıldığını aktardı.

"Bal ihracatındaki iptallerin denetlenmesi talebi"

Gürdoğan, bal ihracatında geçen aylarda bir kısım firmalardan kaynaklı hatalar nedeniyle iptaller yaşandığına işaret ederek, şöyle konuştu: