Türk balı yılın 9 ayında 52 ülkede talep gördü Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Türkiye'den ihraç edilen bal miktarını ve gönderilen ülkeleri paylaştı.

AA

Bal, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alıyor.

Türkiye, dünya bal üretiminde Çin'den sonra ikinci, ihracatında ise 12. sırada yer alıyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'nin bal ihracatı ocak-eylül döneminde 7 bin 137 ton oldu.

Türkiye'de üretilen ballar, yılın 9 ayında ABD, İsrail ve Almanya başta olmak üzere 52 ülkede tercih edildi.

Söz konusu dış satımdan 23 milyon 393 bin 402 dolar kazanç sağlandı.

Bal ihracatında ABD ilk sırada

Ülke ihracatında 9 milyon 925 bin 259 dolarla ABD ilk sırada yer aldı.

Yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı döneminden farklı Hırvatistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Arnavutluk, İzlanda, İsveç, Suriye, Özbekistan ve Kamerun'a da bal satıldı.

Doğu Karadeniz, bal ihracatında aktif çalışıyor

Türkiye'nin bal ihracatının 2 milyon 339 bin 571 dolarlık bölümü ise Doğu Karadeniz'de faaliyet gösteren firmalarca gerçekleştirildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 2023'ün ilkbahar ve yaz sezonunun çok kurak geçmesinin bal verimini olumsuz etkilediğini belirtti.

"Yıl sonunu 35 milyon dolar ihracat potansiyeliyle kapatmayı bekliyoruz"

Gürdoğan, yıl sonunu 35 milyon dolar civarında ihracat potansiyeliyle kapatmayı beklediklerini kaydederek, yıl sonu ihracatı artırmak için şu önerilerde bulundu:

"Marka sayımızı artırmadan, etkin denetim yapmadan maalesef ihracatımızda özlenen rakamlara ulaşmamız çok zor. Yıllarca verilen emekle kazanılan pazarlar, denetim yetersizliği nedeniyle bir firmanın hata yapmasıyla kaybedilmektedir. Bunun yanında balın sadece mutfaklarda tüketilen bir yiyecek değil, sağlık ve takviye gıda yönlerinin de ön plana çıkacağı tanıtım çalışmalarıyla ihracatını daha da artırabiliriz."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)