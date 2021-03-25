Türk bankacılık sisteminin aktif büyüklüğü milli gelirin yüzde 121'ine ulaştı

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, Türk bankacılık sisteminin bilanço büyüklüğünün 6 trilyon lirayı geçtiğini belirterek, toplam aktiflerin milli gelire oranının yüzde 121'e ulaştığını aktardı.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından "Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?" ana temasıyla hibrit olarak düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.

"DİJİTAL ALTYAPI BANKACILIK FAALİYETLERİNE DESTEK VERDİ"

Zirve kapsamında düzenlenen "Bankacılık: Gelecek Nasıl Olmalı" başlıklı oturumda konuşan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, dijital altyapı imkanları sayesinde salgın dönemini müşteri ve banka adına iyi yönettiklerini, bu sayede salgının etkisinin sınırlı kaldığını söyledi.

"ÖNEMLİ DENEYİMLER KAZANILDI"

Artık evinden, bulunduğu yerden kendi bankacılık işlemlerini yapabilen bir müşteri kitlesinin oluştuğunu dile getiren Aydın, banka çalışanların da bu süreçte önemli deneyimler kazandığını bildirdi.

"SEKTÖRÜN BÜYÜMESİ ÜLKE BÜYÜMESİNDEN DAHA HIZLI"

Hüseyin Aydın, Türk bankacılık sisteminin bilanço büyüklüğünün 6 trilyon lirayı geçtiğini belirterek, "Toplam aktiflerin milli gelire oranı yüzde 121'e ulaştı. 10-15 yıl geriye gittiğimizde toplam aktifler milli gelirin çok altındaydı. Bugün milli gelirin yüzde 120'lerine ulaşmışız. Bu süreçte sektör ülke büyümesinden daha hızlı büyümüş." diye konuştu.

"BANKACILIK SİSTEMİNİN KREDİ VERMEDİĞİ DOĞRU DEĞİL"

Bu süreçte en hızlı büyümelerden birisinin kredilerde yaşandığına dikkati çeken Aydın, şu bilgileri verdi:

"Kredilerin de milli gelir içerisindeki payı ciddi rakamlara geldi. Gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üzerine çıktık. Sektörün kredi vermeme gibi bir durumu yok. Tam tersine sektör kredi verme konusundaki yetkinliğini artırdı. Sadece şirketlere ve bireylere değil devlete de kredi verdik. Dolayısıyla bilançoda da menkul kıymetlerin ciddi payı oluştu. Bu pay da yüzde 17'ler civarında. Kredilerin payı yüzde 60, menkul kıymetlerin payı yüzde 17. Böyle baktığınızda aktifin yüzde 77'sini getirili aktiflerden oluşturuyoruz ve ekonominin çalışması için tahsis etmiş bulunuyoruz."

"ÖZ KAYNAKLA İŞ YAPILMASI TEŞVİK EDİLMELİ"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, Türkiye'de firmaları fakir, kişileri zengin yapan yapıdan yavaş yavaş sıyrılması, iş adamlarının kendi yaptıkları işte kalmasının ve öz kaynakla iş yapılmasının teşvik edilmesi gerektiğini anlattı.

Her şeyin bankacılık sisteminden beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Sermaye piyasalarının payı ne ülkede? Ne yapmış? Her şey bizim üzerimizde. 'Az verdin çok verdin, ücret, komisyon aldın'... 10 yıldır, 'sermeye piyasalarını geliştirmeliyiz' diyoruz. Mutlaka geliştirilmeli. Ama bakınız biz milli gelire göre daha hızlı büyüdük. O zaman sermaye piyasalarının da ülke büyümesine yakın bir büyüme sağlaması gerekiyor. Benim bildiğim bir alan değil, oradaki arkadaşlar mutlaka gayret gösteriyorlardır, ellerine sağlık. Katkı verenlere müteşekkiriz. Ancak sermaye piyasaları konusunda daha çok gayret göstermemiz gerekiyor."

13 MİLYON MOBİL MÜŞTERİ VAR

Aydın, halihazırda 12-13 milyon mobil müşterilerinin bulunduğunu kaydederek, büyük şubelerden daha butik şubelere geçmeye başladıklarını bildirdi.