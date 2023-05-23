Türk çayı ihracatı ilk üç 4 ayda 11,3 milyon doları aştı Türkiye'den yılın ocak-nisan döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 39 artarak 11 milyon 365 bin 591 dolara ulaştı.

AA

Türkiye'den 4 ayda 98 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı.

Çay ihracat artışına paralel olarak ülke çeşitliliğinin de artırıldı.

Slovakya, Meksika, İspanya, İtalya, Gabon, Panama, Endonezya, Malezya, Tayvan, Portekiz, Angola, Gambiya, Togo ve Ruanda çay ihracatı yapılan ülkelerin arasına katıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yılın ilk 4 ayında yapılan say ihracatına yönelik bilgi aktardı.

Yılın ilk dört ayında 11 milyon 365 bin 591 dolar gelir

Gürdoğan, ocak-nisan 2023'te 2 bin 323 ton çay ihracatından 11 milyon 365 bin 591 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Geçen yılın ilk dört ayında 8 milyon 192 bin 169 dolar

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde de 2 bin 458 tonluk çay ihracatından 8 milyon 192 bin 169 dolar kazanıldığını ifade eden Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çay ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla değerde yüzde 39 arttı. Belçika, ABD ve Birleşik Krallık en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 4 milyon 765 bin 324, ABD'ye 1 milyon 934 bin 866 ve Birleşik Krallık'a da 953 bin 309 dolarlık çay ihraç edildi.

"Çay ihracatı yıla güzel başlandı"

Çay ihracatının yıla güzel başladığına dikkati çeken Gürdoğan, söz konusu ürün ihracatının ilerleyen günlerde daha da artacağına inandığını kaydetti.

"Firmalarımız yeni inovatif ürünler geliştiriyor"

Gürdoğan, bu artışta bölgeye gelen ve her geçen gün hacmi artan turist çeşitliliğinin büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, şu şekilde konuştu: