Türk çayını bu yıl en çok Belçikalılar satın aldı

Türk çayını bu yıl en çok Belçikalılar satın aldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, Ocak-Eylül 2020'de 105 ülkeye 3 bin 109 ton çay satıldı. Bu rakamın 936 tonu Belçika'ya gitti.

Türk çayının marka değeri arttıkça ihracattaki payı da giderek artıyor. Pandeminin etkin olduğu dönemde ihracattan 12 milyon 182 bin 162 dolar döviz girdisi sağlandı.

ÇAY İHRACATINDA ARTIŞ YAŞANDI

Geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 0,7, değer bakımından yüzde 13 artış gösterdi.

BELÇİKA İLK SIRADA

Türkiye'nin çay ihracatında 3 milyon 991 bin 715 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 936 ton çay ihraç edildi.

ALMANYA İKİNCİ, ABD ÜÇÜNCÜ

Belçika'yı 1 milyon 659 bin 629 dolarla Almanya, 864 bin 594 dolarla ABD izledi.

DÜNYADA YENİ NOKTALARA ÇAY İHRAÇ EDİLDİ

Çay ihracatında pazar çeşitliliği arttı. Ürün Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Uzak Doğu'da tüketildi.

Geçen yılın aynı döneminde çay ihraç edilmeyen Panama, Tanzanya, Mali, Bahamalar, Cape Verde, Estonya, Sudan, Endonezya, Burkina Faso, Vietnam, Sırbistan, Gabon ve Mauritius'a da satış yapıldı.

İHRACATIN YÜZDE 55'LİK KISMI AVRUPA ÜLKELERİNE YAPILDI

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, çay ihracatının yüzde 55'lik kısmının Avrupa ülkelerine yapıldığını söyledi.

Türk çayı dış satımının giderek arttığına işaret eden Gürdoğan, "Ülkemizin net döviz girdisi sağlayan ürünü ve bölgemizin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan çayın, son yıllarda ihracatı da hızlı bir gelişme gösterdi ve 105 ülkede beğeniyle tüketilen bir ürün haline geldi." dedi.