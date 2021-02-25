Türk çikolatası 2020'de dünyanın ağzını tatlandırdı

Türk çikolata ve şekerleme ihracatçıları, 2020 yılında 1 milyar 276 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Türk çikolata ve şekerleme ihracatçıları, 2020 yılında gerçekleşen ihracatı 2021 yılında artırarak, 1 milyar 500 milyon dolara ulaştırmayı düşünüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörü, Türkiye’nin 2020 yılında gerçekleştirdiği 17 milyar 785 milyon dolarlık gıda ürünleri ihracatının yüzde 41’ini tek başına gerçekleştirdi. Şekercilik mamulleri sektörü 644 milyon dolarlık, çikolatalı şekercilik mamulleri sektörü ise 633 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi.

Şekercilik mamulleri sektörünün 2020 yılında ihracat 1 milyar 276 milyon dolar oldu.

185 ÜLKEYE TÜRK ÇİKOLATASI GİTTİ

Türk şekercilik mamulleri sektörünün dünya genelinde 185 ülkeye ihracat yaptığı bilgisini veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, “2021 yılında dünya genelinde Covid-19 virüsünün aşısının bulunmuş olması ve uygulanmaya başlamış olması ihracat sektörlerimizi umutlandırıyor. Dünya mal ticaretinde yüzde 8 artış öngörülüyor. Döviz kurları ihracatımızı olumsuz etkilemediği takdirde şekercilik mamulleri sektörümüzün 2021 yılında 1 milyar 500 milyar dolar ihracata ulaşacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

EN FAZLA IRAK, ABD VE İRAN'A İHRACAT YAPILDI

Şekercilik mamulleri sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise 153 milyon dolarlık tutarla Irak, 143 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu. İran ise 52 milyon dolarlık Türk şekerleme ürünleri talep etti. Bu ülkeleri 49 milyon dolarlık şekerleme ürünleri ihracatıyla İsrail ve 48 milyon dolarla İngiltere izledi.