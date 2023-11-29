Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine ihracat 10 ayda 5,6 milyar dolar oldu Türkiye'nin ihracatı yükselmeye devam ederken ikili ilişkilerin dostluk bağları ile bağlı olduğu Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri ile yapılan ticaretin boyutu da genişledi.

AA

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ülkeleri, ekonomi alanında çizdiği performans ile giderek daha önemli bir güç merkezi haline geliyor.

Üye ülkeler, kaynakları, güçleri ve vizyonları ile dünyadaki gıda ve enerji krizleri ile baş etmede, dünyanın en önemli lojistik kanalları üzerinde bulunma noktasında önemli role sahip.

Türkiye de bu ülkelerle ticaretinde ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

Ocak-ekim döneminde Türkiye'nin genel ihracatı yıllık bazda yüzde 0,3 artarken, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine dış satımda yüzde 16,3'lük yükseliş görüldü.

En fazla ihracat 1,8 milyar dolarla Azerbaycan'a

Türkiye'nin, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine ihracatı yılın 10 ayında 5,6 milyar dolara yükselirken, en fazla ihracat 1,8 milyar dolarla Azerbaycan'a gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre,; Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'dan oluşan TDT ülkelerine ihracat 5,6 milyar dolara ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine ihracat 4,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Kazakistan'a 1,5 milyar dolarlık, Özbekistan'a 1,4 milyar dolarlık, Kırgızistan'a 884,7 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Böylece Kazakistan'a, Özbekistan'a ve Kırgızistan'a tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracatı gerçekleşti.

En fazla artış Kazakistan'a

Söz konusu dönemde, Kazakistan'a yüzde 45, Kırgızistan'a yüzde 25,2, Özbekistan'a yüzde 7,2, Azerbaycan'a yüzde 2,8 ihracat artışı kaydedildi.

En fazla talep kimya sektörüne geldi

TDT ülkelerine en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, yılın 10 ayında 981,6 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Hazır giyim ve konfeksiyona talep ikinci sırada

Bu sektörü, 655 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 617,2 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 453,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 344,5 milyon dolarla iklimlendirme sanayii izledi.

En fazla ihracat İstanbul'dan

Bu ülkelere, İstanbul'dan 3,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. İstanbul, bu tutarla TDT ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 58,9'unu sırtladı.

TDT ülkelerine gerçekleştirilen ihracat

(Ocak-Ekim 2023)

Azerbaycan: 1,8 milyar dolar

Kazakistan: 1,5 milyar dolar

Özbekistan: 1,4 milyar dolar

Kırgızistan: 0,9 milyar dolar

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)