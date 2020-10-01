Türk ekonomisinin toparlanma grafiğinin şekli ‘V’

Türk ekonomisi için krizlerin ardından, ekonomilerin yeniden çıkışa geçmesi ve zamanlamasını ifade etmek için kullanılan harflerden "V" tipi toparlanma gündeme geldi.

İktisat literatüründe krizlerin ardından ekonomilerin yeniden çıkışa geçmesi ve bunun zamanlamasını ifade etmek için ekonomistler tarafından öngörülen grafiğin şekli, harfler ile ifade ediliyor. Türkiye içinse V tipi toparlanma gündemde.

Geçmişi 2. Dünya Savaşı öncesine dayanan krizlerin ardından ekonomilerin yeniden toparlanmasının şeklini belirten bu gösterimler, genellikle "V", "W", "U", "L" ve nadir de olsa "WW" olarak biliniyor.

TÜRK EKONOMİSİNİN TOPARLANMA ŞEKLİ “V”

Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dile getirdiği, bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama yılına başlaması dolayısı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasında dile getirdiği ekonomide “V” tipi toparlanma kavramı, kamuoyunun ilgisini çekiyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MECLİS AÇILIŞ KONUŞMASINDA DİLE GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan “3. çeyrekteki göstergeler ekonominin hızla toparlandığına işaret ediyor. Açıklanan her endeks ve veri bu tabloyu destekliyor. Amacımız V tipi bir toparlanmayı sağlayıp, bu yılı artı bir büyüme ile bitirmektir. Bu yılki büyüme hedefimiz 5,8’dir.” derken, toparlanmanın iktisadi şeklini de kesinleştirmiş oldu.

BU İŞARETTE, EKONOMİDE SERT DÜŞÜŞÜN ÇIKIŞI DA HIZLI OLUYOR

"V" tipi toparlanma, aslında sadece toparlanmaya verilen ad değil, kendi harf şeklinde olduğu gibi önce sert bir iniş ve dip noktasından hemen aynı güçle bir çıkışı ifade ediyor.

Ekonomideki sert düşüşün ardından toparlanmanın da aynı ölçüde hızlı olacağının bir simgesi olarak da düşünebiliriz.

Bu harfin başka bir açıklaması da zamanlama açısından daha kısa bir süreye işaret etmesi şeklinde olabilir.